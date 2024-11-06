Рецепт для похудения: двухслойная запеканка

Нежная и воздушная двухслойная запеканка, которая тает во рту. Она готовится без муки, поэтому не вредит фигуре — всего 195 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите 700 г творога, два яйца, 80 г сахара, две столовые ложки манной крупы. Для заливки: 450 г сметаны 20%, 100 г сахара, яйцо, щепотку ванилина и сливочное масло для смазывания формы.

В большой миске соедините творог, два яйца. Перемешайте блендером. Форму для выпекания смажьте маслом и выложите в нее творог. Поставьте запекаться на полчаса при 170 градусах.

Для заливки взбейте миксером сметану, сахар, ванилин и яйцо. Через 30 минут достаньте запеканку из духовки и полейте ее сметанной смесью. Уберите в духовку еще на 15–20 минут. Блюдо готово!

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