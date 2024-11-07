Рецепт для похудения: язык свиной отварной

Язык вполне можно отнести к диетическим продуктам, ведь в нем очень мало углеводов. Этот продукт очень полезен благодаря высокому содержанию цинка, а также не вредит фигуре — всего 39 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите один язык, одну морковь, один корень сельдерея, луковицу и лавровый лист по вкусу.

Промойте язык, пленку не снимайте. Варит его в несоленой воде на протяжении трех часов.

За полчаса до готовности добавьте в воду морковь, корень сельдерея, лук и лаврушку. Достаньте язык и положите его под холодную воду. Шкурка должна легко отходить. Блюдо готово!