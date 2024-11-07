Рассыпчатый манник на сметане: проверенный рецепт

Манник — это тот самый тёплый и уютный десерт, с которым у многих связаны приятные воспоминания детства. Легкий, с румяной корочкой и рассыпчатой текстурой, манник на сметане легко готовится в домашних условиях. Сметана в рецепте придает выпечке особую нежность и воздушность.

Сохраняйте проверенный рецепт, как испечь классический рассыпчатый манник, который станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты

Манная крупа — 200 г (1 стакан)

Сметана — 250 мл (1 стакан)

Сахар — 180 г (примерно 3⁄4 стакана)

Пшеничная мука — 150 г (3⁄4 стакана)

Яйца — 2 штуки

Разрыхлитель — 1 чайная ложка

Ванильный сахар — 1 чайная ложка (по желанию)

Масло сливочное — 50 г

Пошаговый рецепт

Насыпьте манку в глубокую емкость и залейте сметаной. Оставьте примерно на полчаса, чтобы крупа набухла. Это важный этап: за это время манная крупа размягчится, и готовый манник станет рассыпчатым и нежным. В другой емкости смешайте яйца с сахаром. Сначала слегка взбейте венчиком, затем отправьте смесь к набухшей манке. Постепенно внесите муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Хорошо перемешайте, чтобы тесто было без комков. Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Форму для запекания хорошо намажьте сливочным маслом и немного присыпьте мукой — это не даст тесту прилипнуть. Можно воспользоваться пергаментной бумагой, чтобы манник проще было вынимать из формы. Вылейте тесто в форму, равномерно распределив его. Выпекайте манник около 35 минут. Готовность манника лучше проверять зубочисткой: если она вышла сухой, манник можно вынимать из духовки. Дайте маннику остыть, затем достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой или корицей. Можно добавить свежие ягоды или варенье — они добавят десерту особый аромат и свежесть.

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