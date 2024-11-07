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Украшение праздничного стола — новогодний салат «Красное море»

Предлагаем украсить праздничный стол ярким блюдом с болгарским перцем и крабовыми палочками. Новогодний салат «Красное море» поднимет гостям настроение своим оттенком и порадует вкусом.

Рецепт новогоднего салата «Красное море»
© globallookpress.com

Кстати, этот новогодний салат можно назвать полезным благодаря болгарскому перцу — богатому источнику витамина С.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 1 упаковка
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Средних размеров томаты — 2 шт.
  • Тертый сыр — 90 г
  • Чесночок — 3 зубчика
  • Майонез — 2 столовые ложки

Способ приготовления

  • Крабовые палочки превращаем в кружочки.
  • Болгарский перец нарезаем в кубики среднего размера. Аналогично поступаем с томатами.
  • Чесночные дольки измельчаем любым удобным способом.
  • Смешиваем ингредиенты между собой и заправляем майонезом. Приятного аппетита!
Еда