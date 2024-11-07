Рецепт новогоднего салата «Красное море»

Предлагаем украсить праздничный стол ярким блюдом с болгарским перцем и крабовыми палочками. Новогодний салат «Красное море» поднимет гостям настроение своим оттенком и порадует вкусом.

Кстати, этот новогодний салат можно назвать полезным благодаря болгарскому перцу — богатому источнику витамина С.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 1 упаковка

Сладкий перец — 1 шт.

Средних размеров томаты — 2 шт.

Тертый сыр — 90 г

Чесночок — 3 зубчика

Майонез — 2 столовые ложки

Способ приготовления