Рецепт новогоднего салата «Красное море»

Украшение праздничного стола — новогодний салат «Красное море»
Предлагаем украсить праздничный стол ярким блюдом с болгарским перцем и крабовыми палочками. Новогодний салат «Красное море» поднимет гостям настроение своим оттенком и порадует вкусом.
Кстати, этот новогодний салат можно назвать полезным благодаря болгарскому перцу — богатому источнику витамина С.
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 1 упаковка
- Сладкий перец — 1 шт.
- Средних размеров томаты — 2 шт.
- Тертый сыр — 90 г
- Чесночок — 3 зубчика
- Майонез — 2 столовые ложки
Способ приготовления
- Крабовые палочки превращаем в кружочки.
- Болгарский перец нарезаем в кубики среднего размера. Аналогично поступаем с томатами.
- Чесночные дольки измельчаем любым удобным способом.
- Смешиваем ингредиенты между собой и заправляем майонезом. Приятного аппетита!