Как приготовить новогодний салат «змейка»

Царь стола — новогодний салат змейка
В преддверии Нового года каждая хозяйка задумывается о том, как украсить праздничный стол и порадовать гостей. Одним из интересных вариантов станет новогодний салат змейка.
Ингредиенты
- Отварное филе куры — 2 шт;
- Картофель — 3 шт;
- Колючий огурец — 3 шт;
- Яйцо — 2 шт;
- Маленький лук — 1 шт;
- Маслины — для украшения;
- Черный перец — по вкусу;
- Соль — щепотка;
- Майонез — для заправки.
Способ приготовления
- Яйца и картошку отвариваем до готовности.
- Лук измельчаем кубиками. Аналогично поступаем с куриным филе, яйцами, двумя огурчиками и картошкой.
- Заправляем салат майонезом, добавляем перец.
- Для новогоднего салата змейка понадобится плоская широкая тарелка. Размещаем на ней салат в форме буквы S. Глазки делаем из маслин.
- Огурец нарезаем колечками. Их предстоит выложить поверх заготовки змеи, имитируя чешую.
Из десертов предлагаем подать к столу популярный десерт еврейской кухни — морковный цимес.