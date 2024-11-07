Как приготовить новогодний салат «змейка»

В преддверии Нового года каждая хозяйка задумывается о том, как украсить праздничный стол и порадовать гостей. Одним из интересных вариантов станет новогодний салат змейка.

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Ингредиенты

Отварное филе куры — 2 шт;

Картофель — 3 шт;

Колючий огурец — 3 шт;

Яйцо — 2 шт;

Маленький лук — 1 шт;

Маслины — для украшения;

Черный перец — по вкусу;

Соль — щепотка;

Майонез — для заправки.

Способ приготовления

Яйца и картошку отвариваем до готовности. Лук измельчаем кубиками. Аналогично поступаем с куриным филе, яйцами, двумя огурчиками и картошкой. Заправляем салат майонезом, добавляем перец. Для новогоднего салата змейка понадобится плоская широкая тарелка. Размещаем на ней салат в форме буквы S. Глазки делаем из маслин. Огурец нарезаем колечками. Их предстоит выложить поверх заготовки змеи, имитируя чешую.

Из десертов предлагаем подать к столу популярный десерт еврейской кухни — морковный цимес.