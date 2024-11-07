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Царь стола — новогодний салат змейка

В преддверии Нового года каждая хозяйка задумывается о том, как украсить праздничный стол и порадовать гостей. Одним из интересных вариантов станет новогодний салат змейка.

Как приготовить новогодний салат «змейка»
© unsplash

Ингредиенты

  • Отварное филе куры — 2 шт;
  • Картофель — 3 шт;
  • Колючий огурец — 3 шт;
  • Яйцо — 2 шт;
  • Маленький лук — 1 шт;
  • Маслины — для украшения;
  • Черный перец — по вкусу;
  • Соль — щепотка;
  • Майонез — для заправки.

Способ приготовления

  1. Яйца и картошку отвариваем до готовности.
  2. Лук измельчаем кубиками. Аналогично поступаем с куриным филе, яйцами, двумя огурчиками и картошкой.
  3. Заправляем салат майонезом, добавляем перец.
  4. Для новогоднего салата змейка понадобится плоская широкая тарелка. Размещаем на ней салат в форме буквы S. Глазки делаем из маслин.
  5. Огурец нарезаем колечками. Их предстоит выложить поверх заготовки змеи, имитируя чешую.

Из десертов предлагаем подать к столу популярный десерт еврейской кухни — морковный цимес.

Еда