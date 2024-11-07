Необычный узбекский плов в казане: рецепт восточного блюда

Узбекский плов — это символ гостеприимства, семейных традиций и восточного кулинарного искусства. Приготовленный в казане, плов становится настоящим шедевром, где каждый ингредиент играет свою роль.

Приготовление плова — это настоящее искусство, требующее терпения и внимания к деталям. Сочетание необычных акцентов, таких как чернослив и куркума, придаёт этому традиционному блюду новый вкус, делая его ещё более насыщенным и ароматным.

В классическом рецепте используются мясо, рис, морковь и специи, а в этом руководстве добавим необычные акценты, чтобы придать этому блюду особенный вкус и аромат.

Ингредиенты

Рис (длиннозерный) — 1 кг

Мясо (баранина или говядина) — 1 кг

Морковь (жёлтая и оранжевая) — 500 г

Лук репчатый — 300 г

Чеснок — 2 головки

Барбарис — 1 ст. ложка

Зира — 1 ст. ложка

Куркума — 1 ч. ложка (придаст необычный цвет и аромат)

Чернослив или изюм — 100 г (добавит сладкие ноты)

Острый перец — 1-2 шт.

Растительное масло — 200 мл

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт