Какими продуктами нужно запастись к Новому году

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева советует запастись замороженными овощами к новогоднему столу, особенно зеленым горошком, который, по ее мнению, гораздо полезнее консервированного. На что еще следует обратить внимание, рассказываем в нашем материале.

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«Овощи и фрукты лучше покупать ближе к дате, чтобы они не испортились. За исключением, конечно, моркови, картофеля и лука, которые могут длительно храниться», – отметила диетолог.

По информации Писаревой, если вы решили приобрести мясные продукты заранее, их следует отправить в глубокую заморозку и размораживать только в холодильнике. Консервы же не стоит употреблять слишком часто, передает NEWS.ru.

Напомним, приближается Новый год, а вместе с ним и ежегодная подготовка праздничного меню. Любимый салат россиян – оливье – уже подорожал на 20 процентов, а к концу декабря станет еще дороже, заявил экономист Константин Калугин.