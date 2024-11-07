В чем польза перловки и что из нее приготовить

Из перловки, или ячменной крупы, готовят сытные и питательные блюда, которые на протяжении веков входят в рацион многих народов. Польза перловой крупы подтверждена научными исследованиями, а свое название она получила потому, что ее отшлифованные зерна действительно напоминают маленькие жемчужины.

Немного истории

Ячмень — старейший злак, который культивировался еще в древних цивилизациях. В России крупа из ячменя обрела популярность в средние века, став основой для многих традиционных блюд. Из нее готовят каши, гарниры, добавляют в салаты, она обязательно входит в рецепт одного из самых популярных супов — рассольника.

Полезные свойства

В составе крупы содержатся:

витамины группы B, важные для нервной системы и обмена веществ;

минералы, такие как железо, магний, цинк и калий;

клетчатка, необходимая для поддержания здорового пищеварения.

Польза перловой каши — в высоком содержании клетчатки.

У нее также низкий гликемический индекс, она помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что делает ее полезной для людей с диабетом или преддиабетическим состоянием.

Исследование, проведенное Лундским университетом в Швеции, подтвердило, что ячмень снижает аппетит и уровень сахара в крови: его употребление способствует выработке гормонов, которые регулируют метаболизм и снижают хроническое воспаление низкой степени тяжести.

Другие научные исследования также подтверждают, что ячмень богат антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему и снижают воспалительные процессы в организме.

Противопоказания

Растительные белки, входящие в состав ячменя, способны вызывать аллергические реакции. Самым распространенным аллергеном в его составе является глютен, из-за этого больным целиакией нельзя есть блюда с данной крупой.

Другой распространенной проблемой является вздутие живота, которое нередко вызывает чрезмерное употребление перловки, поэтому важно правильно ее готовить — лучше всего предварительно замачивать крупу на несколько часов.

Правильный выбор и хранение

Выбирая крупу в магазине, обратите внимание на ее внешний вид: зерна должны быть сухими, без следов влаги и плесени. Чтобы сохранить питательную ценность и пользу, выбирайте продукт, не подвергавшийся предварительной обработке. Дома лучше пересыпать перловую крупу в контейнер с плотной крышкой. Это убережет ее от насекомых и не позволит впитать посторонние запахи, чтобы надолго сохранить специфический ореховый привкус, который характерен для готовых блюд. Хранить ее можно довольно долго — до двух лет.

Место в современной кулинарии

Рестораны все чаще включают в свои меню блюда, которые сочетают традиции и новаторство. Это могут быть как каши, так и сложные салаты с перловкой, запеченные овощи с крупой и даже десерты на ее основе. Рестораны высокого уровня экспериментируют с текстурами и подачей, делая перловку основой для ризотто или гарниром к рыбе и мясу.

Популярные рецепты

Перловая каша с грибами и луком

Это одно из самых популярных и простых блюд из перловой крупы.

Для его приготовления вам понадобятся:

1 ст. перловки;

300 г грибов (шампиньоны или лесные грибы);

1 луковица;

2 ст. л. растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Как готовить

Крупу промыть и замочить на несколько часов. Отварить ее в подсоленной воде до готовности (около 40–50 минут). На сковороде обжарить мелко нарезанные лук и грибы до золотистого цвета. Добавить готовую перловку к грибам, перемешать и тушить вместе 5–7 минут. Приправить солью и перцем по вкусу. Блюдо хорошо подходит для веганской кухни и рекомендовано в пост.

Рассольник

Это традиционный русский суп, который готовят на мясном или курином бульоне с добавлением соленых огурцов.

Ингредиенты для классического рецепта:

2 л бульона (говяжьего или куриного);

1 ст. перловки;

2–3 соленых огурца;

1 морковь;

1 луковица;

картофель (3–4 шт.);

лавровый лист, перец, соль по вкусу.

Как готовить

1. Перловку отварить до полуготовности.

2. В кипящий бульон добавить нарезанный картофель и морковь, варить 10 минут.

3. Добавить перловку, лавровый лист и нарезанные соленые огурцы. Варить до готовности картофеля.

4. Перед подачей приправить по вкусу и добавить зелень.

Этот рецепт можно разнообразить добавлением других ингредиентов, скажем, оливок или дольки свежего лимона в готовое блюдо.

Перлотто (перловка в стиле ризотто)

Рецепт предлагает заменить рис на перловку в итальянском классическом ризотто:

1 ст. перловки;

1 л овощного бульона;

1 луковица;

50 г тертого сыра пармезан;

сливочное масло;

оливковое масло.

Как готовить

Перловку предварительно замочить. Обжарить лук на оливковом масле до прозрачности. Добавить перловку, выпарить жидкость. Постепенно вливать горячий бульон, помешивая, пока перловка не станет мягкой (около 40 минут). В конце добавить сливочное масло и тертый пармезан.

Перловка — это полезный и вкусный продукт, который легко включить в ежедневный рацион, если нет индивидуальных противопоказаний. Она подходит для приготовления различных блюд, от простых каш до сложных супов и запеканок. Благодаря своим свойствам перловка становится все более популярной среди приверженцев здорового питания.