В чем польза перловки и что из нее приготовить

Перловка: о пользе ячменной крупы и самых популярных рецептах
Из перловки, или ячменной крупы, готовят сытные и питательные блюда, которые на протяжении веков входят в рацион многих народов. Польза перловой крупы подтверждена научными исследованиями, а свое название она получила потому, что ее отшлифованные зерна действительно напоминают маленькие жемчужины.
Немного истории
Ячмень — старейший злак, который культивировался еще в древних цивилизациях. В России крупа из ячменя обрела популярность в средние века, став основой для многих традиционных блюд. Из нее готовят каши, гарниры, добавляют в салаты, она обязательно входит в рецепт одного из самых популярных супов — рассольника.
Полезные свойства
В составе крупы содержатся:
- витамины группы B, важные для нервной системы и обмена веществ;
- минералы, такие как железо, магний, цинк и калий;
- клетчатка, необходимая для поддержания здорового пищеварения.
Польза перловой каши — в высоком содержании клетчатки.
У нее также низкий гликемический индекс, она помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что делает ее полезной для людей с диабетом или преддиабетическим состоянием.
Исследование, проведенное Лундским университетом в Швеции, подтвердило, что ячмень снижает аппетит и уровень сахара в крови: его употребление способствует выработке гормонов, которые регулируют метаболизм и снижают хроническое воспаление низкой степени тяжести.
Другие научные исследования также подтверждают, что ячмень богат антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему и снижают воспалительные процессы в организме.
Противопоказания
Растительные белки, входящие в состав ячменя, способны вызывать аллергические реакции. Самым распространенным аллергеном в его составе является глютен, из-за этого больным целиакией нельзя есть блюда с данной крупой.
Другой распространенной проблемой является вздутие живота, которое нередко вызывает чрезмерное употребление перловки, поэтому важно правильно ее готовить — лучше всего предварительно замачивать крупу на несколько часов.
Правильный выбор и хранение
Выбирая крупу в магазине, обратите внимание на ее внешний вид: зерна должны быть сухими, без следов влаги и плесени. Чтобы сохранить питательную ценность и пользу, выбирайте продукт, не подвергавшийся предварительной обработке. Дома лучше пересыпать перловую крупу в контейнер с плотной крышкой. Это убережет ее от насекомых и не позволит впитать посторонние запахи, чтобы надолго сохранить специфический ореховый привкус, который характерен для готовых блюд. Хранить ее можно довольно долго — до двух лет.
Место в современной кулинарии
Рестораны все чаще включают в свои меню блюда, которые сочетают традиции и новаторство. Это могут быть как каши, так и сложные салаты с перловкой, запеченные овощи с крупой и даже десерты на ее основе. Рестораны высокого уровня экспериментируют с текстурами и подачей, делая перловку основой для ризотто или гарниром к рыбе и мясу.
Популярные рецепты
Перловая каша с грибами и луком
Это одно из самых популярных и простых блюд из перловой крупы.
Для его приготовления вам понадобятся:
- 1 ст. перловки;
- 300 г грибов (шампиньоны или лесные грибы);
- 1 луковица;
- 2 ст. л. растительного масла;
- соль и перец по вкусу.
Как готовить
- Крупу промыть и замочить на несколько часов.
- Отварить ее в подсоленной воде до готовности (около 40–50 минут).
- На сковороде обжарить мелко нарезанные лук и грибы до золотистого цвета.
- Добавить готовую перловку к грибам, перемешать и тушить вместе 5–7 минут. Приправить солью и перцем по вкусу.
- Блюдо хорошо подходит для веганской кухни и рекомендовано в пост.
Рассольник
Это традиционный русский суп, который готовят на мясном или курином бульоне с добавлением соленых огурцов.
Ингредиенты для классического рецепта:
- 2 л бульона (говяжьего или куриного);
- 1 ст. перловки;
- 2–3 соленых огурца;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- картофель (3–4 шт.);
- лавровый лист, перец, соль по вкусу.
Как готовить
1. Перловку отварить до полуготовности.
2. В кипящий бульон добавить нарезанный картофель и морковь, варить 10 минут.
3. Добавить перловку, лавровый лист и нарезанные соленые огурцы. Варить до готовности картофеля.
4. Перед подачей приправить по вкусу и добавить зелень.
Этот рецепт можно разнообразить добавлением других ингредиентов, скажем, оливок или дольки свежего лимона в готовое блюдо.
Перлотто (перловка в стиле ризотто)
Рецепт предлагает заменить рис на перловку в итальянском классическом ризотто:
- 1 ст. перловки;
- 1 л овощного бульона;
- 1 луковица;
- 50 г тертого сыра пармезан;
- сливочное масло;
- оливковое масло.
Как готовить
- Перловку предварительно замочить.
- Обжарить лук на оливковом масле до прозрачности.
- Добавить перловку, выпарить жидкость.
- Постепенно вливать горячий бульон, помешивая, пока перловка не станет мягкой (около 40 минут).
- В конце добавить сливочное масло и тертый пармезан.
Перловка — это полезный и вкусный продукт, который легко включить в ежедневный рацион, если нет индивидуальных противопоказаний. Она подходит для приготовления различных блюд, от простых каш до сложных супов и запеканок. Благодаря своим свойствам перловка становится все более популярной среди приверженцев здорового питания.