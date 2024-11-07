Рецепт салата с крабовыми палочками и рисом: праздничная классика
Классический салат с крабовыми палочками, рисом и кукурузой — легкая в приготовлении, сытная и нарядная закуска. Делимся традиционным рецептом угощения, которое украсит стол на Новый год или другой праздник.
Ингредиенты
- Кукуруза консервированная — 200 г
- Куриные яйца (подойдут С2) — 4 шт.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Рис пропаренный — 100 г
- Крабовые палочки — 250 г
- Майонез — 4 ст. л. или по вкусу
- Соль, перец, приправы — по вкусу
Способ приготовления
Залейте рисовую крупу 200 мл воды, посолите, доведите до кипения и варите 20–25 минут до готовности.
Далее приготовьте яйца вкрутую. Для этого варите их в кипящей воде 8–10 минут.
Нашинкуйте яйца, крабовые палочки и огурец небольшими аккуратными кубиками одинакового размера.
Соедините ингредиенты с рисом во вместительной емкости, следом выложите майонез, посолите и всыпьте специи. Тщательно перемешайте.
Праздничный салат готов! Для эффектной подачи пересыпьте закуску в полукруглую миску, застеленную пищевой пленкой, хорошенько прижмите. Сверху установите сервировочное блюдо дном вверх. Переверните угощение, снимите миску и пленку. Салат на блюде сохранит форму полукруга и станет похож на торт.
- Время приготовления — 40 минут
- Калорийность — 173 ккал на 100 г