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Рецепт салата с крабовыми палочками и рисом: праздничная классика

Классический салат с крабовыми палочками, рисом и кукурузой — легкая в приготовлении, сытная и нарядная закуска. Делимся традиционным рецептом угощения, которое украсит стол на Новый год или другой праздник.

Рецепт салата с крабовыми палочками и рисом
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Кукуруза консервированная — 200 г
  • Куриные яйца (подойдут С2) — 4 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Рис пропаренный — 100 г
  • Крабовые палочки — 250 г
  • Майонез — 4 ст. л. или по вкусу
  • Соль, перец, приправы — по вкусу

Способ приготовления

Залейте рисовую крупу 200 мл воды, посолите, доведите до кипения и варите 20–25 минут до готовности.

Далее приготовьте яйца вкрутую. Для этого варите их в кипящей воде 8–10 минут.

Нашинкуйте яйца, крабовые палочки и огурец небольшими аккуратными кубиками одинакового размера.

Соедините ингредиенты с рисом во вместительной емкости, следом выложите майонез, посолите и всыпьте специи. Тщательно перемешайте.

Праздничный салат готов! Для эффектной подачи пересыпьте закуску в полукруглую миску, застеленную пищевой пленкой, хорошенько прижмите. Сверху установите сервировочное блюдо дном вверх. Переверните угощение, снимите миску и пленку. Салат на блюде сохранит форму полукруга и станет похож на торт.

  • Время приготовления — 40 минут
  • Калорийность — 173 ккал на 100 г

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