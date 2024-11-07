Рецепт салата с крабовыми палочками и рисом

Классический салат с крабовыми палочками, рисом и кукурузой — легкая в приготовлении, сытная и нарядная закуска. Делимся традиционным рецептом угощения, которое украсит стол на Новый год или другой праздник.

Ингредиенты

Кукуруза консервированная — 200 г

Куриные яйца (подойдут С2) — 4 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Рис пропаренный — 100 г

Крабовые палочки — 250 г

Майонез — 4 ст. л. или по вкусу

Соль, перец, приправы — по вкусу

Способ приготовления

Залейте рисовую крупу 200 мл воды, посолите, доведите до кипения и варите 20–25 минут до готовности.

Далее приготовьте яйца вкрутую. Для этого варите их в кипящей воде 8–10 минут.

Нашинкуйте яйца, крабовые палочки и огурец небольшими аккуратными кубиками одинакового размера.

Соедините ингредиенты с рисом во вместительной емкости, следом выложите майонез, посолите и всыпьте специи. Тщательно перемешайте.

Праздничный салат готов! Для эффектной подачи пересыпьте закуску в полукруглую миску, застеленную пищевой пленкой, хорошенько прижмите. Сверху установите сервировочное блюдо дном вверх. Переверните угощение, снимите миску и пленку. Салат на блюде сохранит форму полукруга и станет похож на торт.