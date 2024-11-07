Рецепт для похудения: перец с брынзой

Интересная и необычная закуска получается из брынзы и болгарского перца. Она отлично скрасит вечер выходного дня и не навредит фигуре — всего 79 ккал на 100 г.

На две порции возьмите три перца, два зубчика чеснока, два яйца, 150 г брынзы, пучок петрушки и 250 мл томатов в собственном соку.

Разомните сыр вилкой с сырыми яйцами до однородности. Перцы промойте, удалите плодоножку с семенами и начините сыром. Поставьте запекаться в духовку на 50 минут при 180 градусах.

Для соуса очистите томаты от пленки, разомните и уварите с соком около пяти минут на сковороде. Добавьте рубленые чеснок, зелень и потушите еще пару минут. Выключите плиту и накройте крышкой. Блюдо готово! Подавайте перцы вместе с соусом.