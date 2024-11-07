Пышный омлет с помидорами: легкий рецепт для завтрака

Омлет с помидорами — это классический завтрак, который нравится многим за его свежесть и простоту. Блюдо получается питательным и легким, а добавление свежих помидоров и зелени делает его еще вкуснее. Такой омлет подходит для тех, кто ценит быстрые и полезные рецепты.

Ингредиенты

Куриные яйца — 3 шт.

Томаты — 1-2 шт.

Коровье молоко — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Масло (любое растительное, сливочное) — для жарки

Свежие травы (укроп, петрушка) — для украшения

Пошаговый рецепт приготовления

Помойте и нарежьте помидоры небольшими кубиками. Можете снять с них кожуру: для этого слегка облейте плоды кипятком. Так блюдо будет нежнее.

В подходящую емкость разбейте яйца и влейте молоко. Взбейте все до однородного состояния, посолите, поперчите. Молоко сделает омлет более воздушным и пышным.

На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте помидоры 1–2 минуты, пока они не станут мягкими и не начнут выделять сок.

Вылейте яичную смесь на помидоры и равномерно распределите ее по сковороде. Уменьшите огонь до среднего и готовьте омлет под крышкой 5–7 минут, пока он не схватится сверху.

Аккуратно переложите омлет на тарелку и украсьте свежей зеленью. Подавайте горячим!

Полезная информация об омлете с помидорами:

калорийность — около 120 ккал на 100 г;

время приготовления — около 15 минут.

Этот омлет станет отличным началом дня и прекрасно подойдет для тех, кто предпочитает сытные и полезные завтраки!