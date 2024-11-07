Как приготовить сочную печень

Печень — это полезный и вкусный субпродукт. Повар Юлия Архипова рассказала, как подготовить его без соды и молока.

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Оказывается, печень может получиться сочной и вкусной, если залить кусочки красным вином и оставить их на час. За это время можно нарезать лук и обжарить его до золотистости.

Далее добавьте в сковороду ложку меда. Перемешайте все и жарьте еще пять минут, помешивая. Выложите все из сковороды и обжарьте на ней печень, предварительно промокнув ее влажной салфеткой и обваляв в муке и специях.

Солить печень не нужно. Обжаривайте куски по 10 минут с каждой стороны. Выложите печень на тарелку, а сверху накройте луком, передают «Белновости».

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