Где больше белка: в курице или яйцах

Курица и яйца — популярные источники белка животного происхождения. Но в каком продукте протеина всё-таки больше?

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В зависимости от разделки курица содержит 23−31 г белка на 100 г. Варёные яйца при этом дают 12,6 г белка на 100 г.

Однако и курица, и яйца — это полноценные источники белка. Они содержат все девять незаменимых аминокислот.

Исследования показывают, что яйца имеют более высокую усвояемость, чем курица: 97% против 94%. Это значит, что организм способен лучше переваривать и использовать аминокислоты из яиц по сравнению с аминокислотами из курицы. Хотя люди с высоким уровнем холестерина могут по состоянию здоровья избегать употребления яиц, а вегетарианцы — курицы.

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