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Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту

Считается, что мясо, приготовленное по этому рецепту, подавали советским партийным деятелям в Кремле. Отсюда и название — мясо по-кремлевски. Это нежнейшая томленая говядина со сливочным привкусом. Рассказываем, как приготовить ее дома.

Советский рецепт мяса по-кремлевски
© unsplash

Ингредиенты

  • Мякоть говядины — 1 кг;
  • Луковицы репчатые — 2 шт;
  • Головка чеснока — 1 шт;
  • Масло сливочное — 180 г;
  • Соль — 1 ст. л. или на свой вкус;
  • Сахар — 1 ст. л. или на свой вкус;
  • Уксус 9% — 1 ст. л;
  • Вода питьевая — 150 мл.

Способ приготовления

Нарежьте говяжью мякоть средними кубиками. Луковицы очистите, нашинкуйте кольцами. Чесночные зубчики хорошенько измельчите. Масло нарежьте кусочками толщиной около 1 см.

Выложите мясо в казан или кастрюлю с толстым дном. Равномерно посыпьте луком. Влейте воду (она должна быть теплой). Сверху распределите кусочки масла.

Поставьте блюдо на огонь. Когда смесь закипит, убавьте огонь до минимума, накройте мясо крышкой и тушите час.

Добавьте к мясу соль, сахар, чеснок и уксус. Не увеличивая огонь, готовьте еще час под крышкой.

Мясо по-кремлевски можно подавать к столу!

  • Время приготовления — 2 часа 20 минут;
  • Калорийность — 175 ккал на 100 г.

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