Как приготовить творожный сыр из замороженного кефира

Хотите сами приготовить творожный сыр? Делимся проверенным способом. Этот рецепт очень простой: немного терпения — и получится отличный сыр. Попробуйте приготовить сами.

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Ингредиенты

Кефир — 1 л (лучше 2,5–3,2% жирности).

Пошаговый рецепт приготовления

Поместите пакет с кефиром в морозильник и оставьте его там на 24 часа. Кефир должен полностью замерзнуть, превратившись в плотный блок.

После заморозки выньте пакет с кефиром и оставьте размораживаться на марле или тонком полотенце, размещенном на сите над миской. Лучше всего оставить на ночь, чтобы вся сыворотка стекла, а творожный сыр остался в марле.

Спустя несколько часов (от 6 до 12) размораживание завершится, и вы получите густую и однородную массу. Осторожно переверните марлю и снимите ее, оставив творожный сыр. Перемешайте сыр, добавьте по желанию соль или зелень.

Творожный сыр готов! Переложите его в чистую баночку или контейнер и храните в холодильнике до 5 дней.

Полезная информация о творожном сыре из кефира:

Калорийность: около 150 ккал на 100 г;

Время приготовления: примерно 24 часа с учетом заморозки и отделения сыворотки.

Такой творожный сыр — отличная основа для бутербродов, рулетов или закусок.

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