Гораздо лучше, чем кофе: почему чай так бодрит

Многие замечали, что чашка хорошего чая с утра бодрит гораздо лучше, чем кофе. С чем это связано, рассказала «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, старший научный сотрудник ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, лектор Российского общества «Знание» Полина Глазкова.

© Вечерняя Москва

Как работает кофеин

Чай содержит более 300 разных веществ, и одно из наиболее изученных — кофеин. В листьях чайного куста (Камелия китайская) содержится около двух процентов кофеина. У этого вещества множество эффектов на наш организм, но один из самых известных — это психостимуляция.

Кофеин скорее «тормозит торможение», чем стимулирует: дело в том, что по структуре он похож на вещество, которое «сообщает» нашему мозгу, что мы устали. Кофеин связывается с рецепторами (аденозиновые рецепторы) вместо этого вещества и блокирует их, тем самым временно не «пропуская» информацию об усталости. Благодаря этому кофеин способен временно повышать умственную и физическую работоспособность, стимулировать психическую деятельность, уменьшать сонливость.

Где кофеина больше

В среднем в кофе кофеина содержится больше, чем в чае: в чашке американо, например, около 120 миллиграммов кофеина, а в чашке черного чая — около 65 миллиграммов. Однако важно помнить, что содержание кофеина в чашке чая очень сильно зависит от сорта чая и способа приготовления и может различаться в несколько раз. Иногда крепко заваренный чай может существенно превзойти кофе по содержанию кофеина.

Что влияет на содержание кофеина в чае

Чем горячее вода и дольше заваривается чай, тем больше кофеина выходит в напиток.В молодых чайных листьях кофеина больше, чем в старых.Чем дольше хранится чай, тем выше извлекаемый при заваривании уровень кофеина.В черном чае в среднем кофеина больше, чем в зеленом.

Напоследок интересный факт для любителей многократного использования одного чайного пакетика: второе заваривание приводит к снижению содержания кофеина на 50 процентов по сравнению с первым завариванием, третье заваривание — к дальнейшему снижению содержания кофеина еще на 50 процентов.