Рецепт морковного чизкейка

Морковный чизкейк — это не только необычное сочетание, но и удивительный способ придать любимому десерту свежий и оригинальный вкус. В этом рецепте сочетаются сладость морковного пирога и нежная текстура классического чизкейка.

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Морковь добавляет чизкейку естественную сладость и приятную влажность, а специи — корица, имбирь и мускатный орех — наполняют его теплом и уютом. Это необычный десерт, который точно удивит и порадует.

Ингредиенты

Для коржа:

Печенье (песочное, например «Юбилейное») — 200 г;

Масло сливочное — 100 г.

Для морковного слоя:

Морковь — 200 г (примерно 2–3 средние моркови);

Яйцо — 1 шт;

Сахар — 50 г;

Мука — 50 г;

Разрыхлитель — 1⁄2 ч. ложки;

Корица, имбирь, мускатный орех — по 1⁄2 ч. ложки каждого (или по вкусу).

Для кремового слоя:

Творожный сыр (например, Филадельфия) — 400 г;

Сметана — 150 г;

Сахар — 120 г;

Яйца — 3 шт;

Ванильный экстракт — 1 ч. ложка;

Щепотка соли.

Пошаговый рецепт

Измельчите печенье в крошку — для этого можно воспользоваться блендером или комбайном. Растопите масло и перемешайте с печеньем до однородности. Выложите массу на дно разъемной формы, равномерно распределите и плотно утрамбуйте, чтобы получилась ровная основа. Поставьте в холодильник, пока готовите морковный и сырный слои. Очистите морковь и натрите на мелкой терке. В миске взбейте яйцо с сахаром, добавьте натертую морковь, муку, разрыхлитель и специи. Перемешайте до однородной массы. Этот слой добавит чизкейку нежный вкус морковного пирога и приятный аромат специй. В глубокой миске взбейте творожный сыр и сахар до гладкости. Добавьте сметану, яйца по одному, ванильный экстракт и щепотку соли. Взбивайте до однородности, но не слишком долго, чтобы избежать образования лишних пузырьков воздуха, которые могут привести к трещинам на чизкейке. Выложите морковный слой на охлажденную основу из печенья, равномерно распределите. Сверху вылейте кремовую массу. Слегка встряхните форму, чтобы поверхность стала ровной и исчезли пузырьки воздуха. Разогрейте духовку до 160 градусов. Для нежной текстуры чизкейка лучше воспользоваться водяной баней. Для этого оберните форму с десертом фольгой и поставьте ее в глубокий противень, заполненный горячей водой на 1–2 см. Выпекайте чизкейк 1–1,5 часа, пока середина не начнет слегка подрагивать при покачивании. Затем выключите духовой шкаф и оставьте десерт остывать внутри с приоткрытой дверцей в течение часа. Полностью остудите чизкейк при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на четыре часа, а лучше на ночь. Подавайте морковный чизкейк охлажденным, украсив орехами, морковной стружкой или корицей.

Советы по приготовлению

Количество специй можно варьировать по своему вкусу, добавляя, например, больше корицы или немного кардамона.

Добавьте в основу измельченные орехи, чтобы придать чизкейку хрустящую текстуру и дополнительный аромат.

Верх можно украсить взбитыми сливками или кремом из сливочного сыра и сахарной пудры, чтобы создать классический морковный вид.

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