Десять рецептов для «вкусной» зимы

Мы уже предлагали вам 10 рецептов самых вкусных пирогов к чаю. И оказалось, что такие подборки проверенных рецептов пользуются спросом. На этот раз решили собрать 10 лучших рецептов вкусных пирогов с несладкой начинкой.

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Заливной пирог с сырным ассорти

Для него необходимо взять несколько видов сыра, а также яйца, пачку сметаны, муку, масло, соль, перец, уксус и соду. Все сыры мелко покрошить ножом. Остальные ингредиенты смешать в тесто, часть вылить в форму для выпечки, уложить сыр, залить остатками теста и готовить в духовке.

Пирог с красной рыбой

Его готовят с дрожжевым или кислым тестом. Также понадобится любая красная рыба — горбуша, кета, нерка или даже лосось и форель. Рис, квашеная капуста, репчатый лук, подсолнечное и сливочное масло и капелька хорошего настроения. Лук мелко режем и пассеруем в подсолнечном масле, смешиваем с вареным рисом и квашеной капустой. Тесто делим на две части, одну раскатываем и выкладываем на смазанный маслом противень. Высыпаем половину начинки, разравниваем ложкой и сверху плотно укладываем филе красной рыбы. Солим, перчим, закрываем остатками начинки, а затем тестом. Печем до готовности, смазываем сливочным маслом и даем «отдохнуть» под теплой тканью. Пирог можно подавать как горячим, так и холодным.

Заливной пирог с брокколи и курицей

Для начинки жарим куриное филе с луком. Приправляем сметаной и тушим под крышкой 5 минут, а потом туда же добавляем брокколи. На тесто смешиваем сметану, подсолнечное масло, муку, яйца и разрыхлитель, солим и приправляем специями. Часть теста выливаем в форму, в середину кладем мясо с капустой, заливаем остатками теста и ставим в духовой шкаф. За 5 минут до окончания приготовления достаем пирог, посыпаем его натертым сыром и ставим обратно, чтобы получилась золотистая корочка.

Диетический пирог с капустой

Белокочанную капусту тонко режут и тушат в сковороде без масла с солью. На тесто смешивают овсяную муку и разрыхлитель, кефир и яйца. В смазанную масло форму наливают часть теста, выкладывают капусту и закрывают остатками теста. Выпекают в предварительно разогретой духовке до готовности.

Пирог с рисом и яйцом

Для теста смешивают муку, яйца, сливочное масло, разрыхлитель, сметану и соль. Для начинки — рубленую зелень, отварной рис, сваренные вкрутую и мелко порезанные яйца. Половину теста выкладывают в форму, оставляя свободные края для защипывания. Выкладывают начинку и закрывают оставшимся тестом. Выпекают в духовке до готовности.

Советский рецепт пирога с картошкой

В обычный пирог с картошкой советские хозяйки добавляли разобранную на волокна говяжью тушенку. Это делало блюдо более сытным и ароматным. Чтобы его приготовить сырую картошку нарезали тонкими дольками, лук обжаривали на сливочном или растительном масле. Из дрожжевого теста раскатывали нижнюю корку пирога, выкладывали ее на смазанный маслом противень, затем укладывали картошку в виде чешуи, солили, перчили, добавляли жаренный лук и тушенку и закрывали пирог тестом. Выпекали до готовности в духовке.

Открытый морковный пирог без сахара

Такая выпечка может играть роль не только обычного пирога, но и несладкого десерта. Для его приготовления тертую морковь пассеруют в масле до мягкости с добавлением соли, перца и приправ, а затем смешивают с тертым сыром. На тесто мешают муку со сливочным маслом, сметаной и яйцом. Тесто укладывают в форму для запекания, оставив запас для бортиков, засыпают начинку и защипывают края. Выпекают в духовке до готовности.

Несладкий пирог с тыквой

На тесто смешать муку, сметану и сливочное масло. Замесить, положить в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник. Тыкву накрошить ножом и пассеровать в масле со специями и сыром. Тесто раскатать и уложить в форму, оставив запас для бортиков. Выложить начинку, сформировать бортики и выпекать в духовке до готовности.

Сытный пирог с сыром, шпинатом и орехами

Для теста по этому рецепту смешивают муку, сливочное масло, соль, сметану и яйцо. Замешанное тесто убирают в холодильник в пакете. Для начинки обжаривают порезанный лук-порей, шпинат и чеснок. Когда смесь остынет, посыпают ее измельченными обжаренными грецкими орехами и раскрошенный сыр фета. Тесто раскатывают и укладывают в форму, выкладывают начинку и заливают ее смесью жирных сливок, яиц, специй и тертого сыра. Выпекают в духовке до золотистой корочки.

Татарский элеш с курицей и картошкой

Муку, сметану, воду, соль, яйцо и разрыхлитель смешать для теста. Для начинки порезать кубиками курицу, картошку, лук, зелень. Посолить, поперчить, покрошить замороженное сливочное масло и добавить в смесь. Тесто поделить на две части, одну уложить на дно формы, выложить начинку, закрывать остатком теста и сделать в центре отверстие для пара. Верх пирога смазать яйцом и поставить в разогретую духовку на 40 минут. Затем достать, влить мясной бульон в отверстие в крышке пирога и поставить обратно еще на час.