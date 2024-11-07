Как приготовить картошку с золотистой корочкой

Вскоре после того, как при Петре I в Россию завезли картошку, люди стали называть ее «вторым хлебом». Блюда из картофеля популярны до сих пор: с ним готовят супы, пироги, а также подают его как гарнир — вареным, запеченным или жареным. «Лента.ру» делится разными способами приготовления хрустящей жареной картошки с золотистой корочкой.

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Что нужно знать о картофеле

Картофель — объект неоспоримого гастрономического интереса в России с тех пор, как его из Голландии привез сторонник всего нового — император Петр I. Изначально картофель был угощением для высшего общества, но со временем стал привычным продуктом на столах простых крестьян. Сегодня у каждой хозяйки есть свой особенный рецепт приготовления блюд из этого простого и недорогого корнеплода.

В одном стограммовом клубне картофеля в среднем содержится:

75 килокалорий;

2 грамма белка;

0,4 грамма жиров;

15,8 грамма углеводов;

1,4 грамма пищевых волокон.

В этом овоще меньше калорий, чем в горошке, фасоли или сладкой кукурузе. При этом в нем есть все необходимые питательные вещества. Например, в картофеле много калия, фосфора, железа, цинка, магния и кальция, а также витаминов D, E, K, H и группы B.

Благодаря богатству полезных веществ, этот продукт положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а также помогает нормализации в крови уровня глюкозы. Жареную же картошку называют продуктом для счастья: в ней, также как и в шоколаде, содержится триптофан — аминокислота «хорошего настроения».

Как выбрать картофель

Выбирайте чистые, здоровые, крепкие на ощупь картофелины, гладкие, сухие, без трещин и проросших «глазков». Обращайте внимание и на толщину кожуры: чем она толще, чем дольше клубень будет храниться.

Картофель должен иметь цвет, соответствующий сорту, — коричневый или красноватый. При этом зеленых пятен на клубнях быть не должно: зеленый цвет означает, что в картофеле выработался соланин — токсичное для организма человека вещество, которое может вызвать отравление.

Хранить картофель в домашних условиях лучше всего при комнатной температуре в плотных темных пакетах.

Как выбрать картофель для жарки

Для приготовления блюда лучше взять молодой картофель. Дело в том, что такой овощ содержит меньше крахмала, рассказал «Ленте.ру» лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов.

Какую сковороду для жарки выбрать

Для жарки следует выбирать большие сковороды с толстым дном и антипригарным покрытием. В сковороде должно быть достаточно места для встряхивания и переворачивания, чтобы картофель мог равномерно покрыться золотистой корочкой.

Способы приготовления жареной картошки

Приготовить вкусную жареную картошку на сковородке можно тремя способами.

Пожарить свежие ломтики картофеля. Это традиционный способ готовки картошки на сковородке. Время на приготовление такого блюда в среднем составляет 30 минут.

Пожарить замороженные ломтики картофеля. Этим способом можно воспользоваться, когда нет времени на подготовку. Главное, чтобы картофельные ломтики не успели оттаять, иначе золотистой корочки не будет, пояснил «Ленте.ру» кулинар Максим Каплунов.

Обжарить предварительно сваренную в кастрюле картошку. Это метод приготовления подходит для особо искушенных кулинаров, так как занимает больше времени, чем традиционная жарка на сковородке. Таким образом можно приготовить не только картофельные ломтики, но и целые клубни молодого картофеля.

Рецепт: молодой картофель, обжаренный в сливочном масле

Очистите картофель и нарежьте клубни продолговатыми овальными кусочками длиной 5-7 сантиметров и диаметром 3-4 сантиметра. Ломтики должны быть гладкими, чтобы легко перекатываться на сковородке и равномерно подрумяниваться. Добавьте в сковороду две столовые ложки сливочного масла и одну столовую ложку оливкового. Когда пена из смеси масел начнет спадать, всыпьте в сковородку картофельные ломтики. Оставьте на пару минут, отрегулировав огонь так, чтобы масло было все время очень горячим, но не подгорало. Потрясите сковороду взад-вперед, чтобы картофель перевернулся. Подождите еще две минуты, пока он обжарится с другой стороны. Готовьте блюдо таким же образом еще 4-5 минут — пока картофель не покроется равномерной светло-золотистой корочкой, которая не даст ему прилипнуть к сковороде. Посолите картофель четвертью чайной ложки и снова встряхните сковороду Убавьте огонь, накройте сковородку крышкой и жарьте картофель до готовности еще 15 минут, встряхивая сковороду каждые 3-4 минуты. Убедитесь, что картофель готов: ломтики должны быть слегка мягкими на ощупь, иметь ровный золотисто-коричневый цвет и легко протыкаться ножом. Подавать такой картофель можно с 2-3 столовыми ложками измельченной петрушки, эстрагона или смеси пряной зелени и щепоткой перца.

Как разнообразить блюдо

Базовый рецепт приготовления можно дополнить, чтобы разнообразить блюдо и добавить ему изысканности. Существует множество способов, которые позволят приготовить жареную картошку оригинально.

Добавьте репчатый лук. Это традиционная русская классика. Лук репчатый добавляется, чтобы сделать блюдо более мягким, пояснил Максим Каплунов.

«Для этого обжарьте лук отдельно на сливочном масле, добавьте и перемешайте с картошкой за 5 минут до ее готовности. Сам же лук нужно жарить на среднем огне, не накрывая сковородку крышкой. Готовьте примерно 20 минут, периодически перемешивая», — рассказал он.

Добавьте сыр.

«Натрите сыр сверху на свежеприготовленный картофель и закройте сковороду крышкой на 5 минут. Блюдо впитает сливочный аромат, а сыр расплавится и будет тянуться», — рекомендовал в беседе с «Лентой.ру» бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка» Сергей Михеев.

Используйте сало вместо масла. Оливковое и сливочное масла в рецепте можно заменить на свиное сало — свежее, соленое или копченое.

«Топим кусочки сала на сковороде до шкварок, потом добавляем брусочки картошки. Подаем готовое блюдо со свежими овощами», — рассказала «Ленте.ру» кулинарный блогер Тома Готовитдома.

Добавьте специи.

«Чтобы картошка стала еще вкуснее, к ней можно добавить чеснок, перец, лавровый лист, зеленый лук. Также картошка и блюда из нее хорошо дружат с петрушкой, укропом, паприкой, карри, мускатным орехом и имбирем. Однако не следует добавлять все сразу», — добавила кулинар.

Добавьте гарнир. Жареный картофель может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом. В случае, когда картофель считается главным, в качестве добавки к нему можно добавить грибы, кусочки колбасок или квашенную капусту.

Рецепт: картофель фри на сковороде

Это любимое, особенно детьми и подростками, блюдо можно приготовить дома. Для этого не нужна фритюрница: понадобятся лишь пакет с замороженными ломтиками картофеля и глубокая сковородка. Как приготовить такое блюдо из замороженной картошки, рассказал повар Максим Каплунов.

Возьмите замороженную картошку. Обязательно проверьте ломтики на наличие дефектов: брусочки должны быть твердыми, без ледяных наростов. Всыпьте картофель на сковороду и налейте туда столько растительного масла, чтобы оно полностью покрыло ломтики. Жарьте около восьми минут до появления золотистой корочки, периодически помешивая. Когда картошка будет готова, достаньте брусочки шумовкой. Дайте маслу стечь и переложите в тарелку.

Чтобы избавиться от лишнего масла, промокните картофель чистыми бумажными салфетками.

Рецепт: картофель, жаренный с лимоном и чесноком

Очистите один килограмм картофеля, нарежьте его ломтиками толщиной 0,5 сантиметра и диаметром 3 сантиметра (или кубиками одинакового размера). Опустите в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут, пока картофель не станет немного мягким. Не оставляйте картофель в воде дольше, иначе он разварится. Поставьте на огонь сковородку и наполните ее растительным маслом (слой толщиной в три миллиметра). На раскаленную сковородку с маслом, которое еще не дымится, положите столько картофеля, сколько поместится в один слой. Жарьте картофель, встряхивая его каждую минуту до тех пор, пока дольки не подрумянятся. Выложите первую партия картофеля на тарелку и насыпьте в сковородку следующую. Если нужно, добавьте еще масла. Когда весь сырой картофель слегка подрумянится, переложите ломтики из тарелки обратно в сковороду и оставьте готовиться на медленном огне. Добавьте в сковороду тертую цедру половины лимона, два толченых крупных зубчика чеснока, а также по вкусу мускатный орех, соль и перец.

Подавать блюдо следует в течение 30 минут после приготовления. Так картофель сохранит свежий вкус и презентабельный вид.

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