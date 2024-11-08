Добавляем сладкие яблоки в новогодний салат оливье

Удивите гостей — новогодний салат оливье с яблоками
Попробуем добавить сладкие яблоки в новогодний салат оливье. Фрукты придадут знакомому вкусу новое звучание и приятно удивят гостей в праздничную ночь.
Ингредиенты
- Крупный отварной картофель — 4 шт.
- Соленые огурчики — 3 шт.
- Отварная морковь — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Отварное филе куры — 300 г
- Сладкое яблочко — 1 шт.
- Зеленый горох — банка
- Майонез — для заправки
- Черный перец — на вкус
Способ приготовления
- Нарезаем овощи на квадратики среднего размера.
- Яйца сварить вкрутую.
- Филе куры, яйца и яблочко также нарезаем на квадратики среднего размера.
- В салатнике с высокими бортиками смешиваем все компоненты и приправляем майонезом по своему усмотрению. В готовый новогодний салат добавляем немного черного перца. Желательно использовать свежемолотый — он обладает более насыщенным вкусом и ароматом по сравнению с перемолотым на заводе.
Также советуем приготовить к празднику картошку с беконом в духовке.