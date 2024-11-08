Добавляем сладкие яблоки в новогодний салат оливье

Попробуем добавить сладкие яблоки в новогодний салат оливье. Фрукты придадут знакомому вкусу новое звучание и приятно удивят гостей в праздничную ночь.

Ингредиенты

Крупный отварной картофель — 4 шт.

Соленые огурчики — 3 шт.

Отварная морковь — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Отварное филе куры — 300 г

Сладкое яблочко — 1 шт.

Зеленый горох — банка

Майонез — для заправки

Черный перец — на вкус

Способ приготовления

Нарезаем овощи на квадратики среднего размера. Яйца сварить вкрутую. Филе куры, яйца и яблочко также нарезаем на квадратики среднего размера. В салатнике с высокими бортиками смешиваем все компоненты и приправляем майонезом по своему усмотрению. В готовый новогодний салат добавляем немного черного перца. Желательно использовать свежемолотый — он обладает более насыщенным вкусом и ароматом по сравнению с перемолотым на заводе.

Также советуем приготовить к празднику картошку с беконом в духовке.