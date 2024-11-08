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Удивите гостей — новогодний салат оливье с яблоками

Попробуем добавить сладкие яблоки в новогодний салат оливье. Фрукты придадут знакомому вкусу новое звучание и приятно удивят гостей в праздничную ночь.

Добавляем сладкие яблоки в новогодний салат оливье
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Крупный отварной картофель — 4 шт.
  • Соленые огурчики — 3 шт.
  • Отварная морковь — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Отварное филе куры — 300 г
  • Сладкое яблочко — 1 шт.
  • Зеленый горох — банка
  • Майонез — для заправки
  • Черный перец — на вкус

Способ приготовления

  1. Нарезаем овощи на квадратики среднего размера.
  2. Яйца сварить вкрутую.
  3. Филе куры, яйца и яблочко также нарезаем на квадратики среднего размера.
  4. В салатнике с высокими бортиками смешиваем все компоненты и приправляем майонезом по своему усмотрению. В готовый новогодний салат добавляем немного черного перца. Желательно использовать свежемолотый — он обладает более насыщенным вкусом и ароматом по сравнению с перемолотым на заводе.

Также советуем приготовить к празднику картошку с беконом в духовке.

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