Рецепт для похудения: клубничный лимонад

И взрослые и дети обожают лимонады, особенно если они сделаны в домашних условиях. Такие напитки обычно без консервантов, вкусные и не вредят фигуре.

На шесть порций клубничного лимонада возьмите 1,2 литра воды, лимон, 60 г сахара, 300 г клубники и 30 г мяты.

Клубнику промойте, удалите хвостики. Часть ягод (80–100 г) пробейте блендером. Положите в кастрюлю всю клубнику, пучок мяты и нарезанную половинку лимона.

Залейте все 200 мл кипятка, накройте крышкой и оставьте на 20 минут. Добавьте сахар и сок половинки лимона. Все перемешайте. Добавьте литр ледяной воды. Лимонад готов.

Ранее сообщалось, что куриная грудка всегда отлично подходит для правильного сбалансированного питания. В ней сохраняются полезные свойства. Курица с грибами получается вкусной, сочной и не вредит фигуре — всего 275 ккал на 100 г.

До этого NEWS.ru рассказывал, что полезные и вкусные кексы можно приготовить и без муки. Это отличный вариант для завтрака или полезного перекуса. Они получаются сладкими и не вредят фигуре — всего 191 ккал на 100 г.