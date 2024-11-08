Рецепт новогоднего картофельного салата с курицей

Сытый гость — новогодний картофельный салат с курицей
Часто горячее на праздничном столе остается нетронутым. Предлагаем подать вместо него теплый новогодний салат с курицей. Этот пошаговый рецепт можно использовать и для разнообразия повседневного меню. Попробуйте!
Ингредиенты
- Картошка — 500 г
- Отварное куриное филе — 250 г
- Красная луковица — 1 шт.
- Любимый салат в горшочке — 1 упаковка
- Помидоры — 200 г
- Свежемолотый перец — по вкусу
- Соль — крупная щепотка
- Дижонская горчица — чайная ложка
- Сметана — 4 столовые ложки
Способ приготовления
- Картошку отвариваем до мягкости и снимаем с огня.
- Красный лук режем кольцами. Помидоры и курицу режем на средних размеров кусочки.
- Остывший картофель разрезаем на четыре части. Каждый кусочек следует обжарить со всех сторон до золотистой корочки.
- Складываем все ингредиенты в салатник с высокими бортиками, солим и перчим.
- Остается только заправить готовое блюдо сметаной и горчицей. Приятного аппетита!