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Сытый гость — новогодний картофельный салат с курицей

Часто горячее на праздничном столе остается нетронутым. Предлагаем подать вместо него теплый новогодний салат с курицей. Этот пошаговый рецепт можно использовать и для разнообразия повседневного меню. Попробуйте!

Рецепт новогоднего картофельного салата с курицей
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Картошка — 500 г
  • Отварное куриное филе — 250 г
  • Красная луковица — 1 шт.
  • Любимый салат в горшочке — 1 упаковка
  • Помидоры — 200 г
  • Свежемолотый перец — по вкусу
  • Соль — крупная щепотка
  • Дижонская горчица — чайная ложка
  • Сметана — 4 столовые ложки

Способ приготовления

  1. Картошку отвариваем до мягкости и снимаем с огня.
  2. Красный лук режем кольцами. Помидоры и курицу режем на средних размеров кусочки.
  3. Остывший картофель разрезаем на четыре части. Каждый кусочек следует обжарить со всех сторон до золотистой корочки.
  4. Складываем все ингредиенты в салатник с высокими бортиками, солим и перчим.
  5. Остается только заправить готовое блюдо сметаной и горчицей. Приятного аппетита!
Еда