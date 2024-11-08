Рецепт новогоднего картофельного салата с курицей

Часто горячее на праздничном столе остается нетронутым. Предлагаем подать вместо него теплый новогодний салат с курицей. Этот пошаговый рецепт можно использовать и для разнообразия повседневного меню. Попробуйте!

Ингредиенты

Картошка — 500 г

Отварное куриное филе — 250 г

Красная луковица — 1 шт.

Любимый салат в горшочке — 1 упаковка

Помидоры — 200 г

Свежемолотый перец — по вкусу

Соль — крупная щепотка

Дижонская горчица — чайная ложка

Сметана — 4 столовые ложки

Способ приготовления