Морковное печенье с кокосовым кремом: рецепт нежного и полезного десерта

Морковное печенье — это не только вкусный, но и полезный десерт. Нежное, с едва уловимой сладостью моркови и ореховыми нотками, оно отлично сочетается с воздушным кокосовым кремом, который добавляет экзотические оттенки вкуса. Это печенье станет настоящим открытием для тех, кто ищет оригинальные рецепты, но при этом следит за полезностью десертов.

В статье разобрались, как приготовить это нежное лакомство, которое отлично впишется в уютное чаепитие.

Ингредиенты

Для печенья:

Морковь — 150 г (около 2 средних)

Сахар коричневый — 100 г

Мука — 150 г

Овсяные хлопья — 100 г

Разрыхлитель — 1 ч. ложка

Корица — 1⁄2 ч. ложки

Сливочное масло — 100 г (размягченное)

Яйцо — 1 шт.

Щепотка соли

Орехи (грецкие или фундук) — 50 г (по желанию, для аромата и текстуры)

Для кокосового крема:

Кокосовые сливки — 200 мл (или густые кокосовые сливки из банки)

Сахарная пудра — 2–3 ст. ложки (по вкусу)

Ванильный экстракт — 1 ч. ложка

Пошаговый рецепт

Почистите морковь и натрите ее на мелкой терке. В емкости взбейте мягкое масло с коричневым сахаром до кремовой консистенции. Добавьте яйцо и взбейте еще раз до однородности. В эту же смесь добавьте натертую морковь, перемешайте. В отдельной емкости смешайте муку, овсянку, разрыхлитель, корицу и соль. Постепенно всыпьте сухую смесь в тесто с морковью, хорошо перемешивая. По желанию добавьте измельченные орехи, чтобы придать печенью дополнительный вкус и текстуру. Поставьте тесто в холодильник на 15–20 минут, чтобы оно стало чуть плотнее — так его будет легче формировать. Разогрейте духовку до 180 °C. Застелите противень пергаментной бумагой. Влажными руками формируйте небольшие шарики из теста и немного придавливайте их, чтобы получились лепешки. Выложите печенье на противень, оставляя небольшое расстояние между ним, так как оно слегка увеличится в размере при выпекании. Выпекайте 12–15 минут, пока печенье не будет золотистым по краям. Пока печенье остывает, подготовьте крем. В миске взбейте густые кокосовые сливки с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до воздушной, мягкой консистенции. Если кокосовые сливки слишком жидкие, их можно предварительно охладить в холодильнике, чтобы они стали гуще. На остывшее печенье нанесите немного кокосового крема и накройте другим печеньем, слегка придавив, чтобы крем распределился ровным слоем. Повторите процесс с остальным печеньем.

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