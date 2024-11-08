«Успокаивающие» продукты, которые на самом деле усиливают стресс

В нашем стремительном мире многие ищут способы справиться с повседневным стрессом. Одним из методов является введение в рацион «успокаивающих» продуктов, которые, как считается, помогают расслабиться и улучшить настроение. Однако оказывается, что многие из них лишь усиливают беспокойство. Подробнее — в материале «Рамблера».

1. Сахар и сладости

Сахар часто воспринимается энергетическим стимулом, но его воздействие на организм гораздо сложнее. Употребление его большого количества вызывает резкое увеличение уровня глюкозы в крови, последующее выделение инсулина, что может привести к эмоциональным колебаниям, так как после его резкого повышения происходит такое же быстрое снижение, что может вызывать усталость, раздражительность и даже депрессию. Также высокий уровень сахара поддерживает воспалительные процессы в организме, что может ухудшить общее состояние и усилить тревогу.

2. Кофеин

Кофеин по своей природе является стимулятором, который может давать ощущение бодрствования и сосредоточенности, но ненадолго. Кроме того, избыток этого вещества сказывается на нервной системе:

употребление кофе может увеличить уровень кортизола, гормона стресса, что ведет к повышенной тревожности и беспокойству,

кофеин может нарушать цикл сна, что в свою очередь приводит к хронической усталости и увеличению уровня беспокойства в течение дня.

3. Алкоголь

Алкоголь часто воспринимается как способ расслабления после долгого дня. Однако важно понимать, что его употребление также имеет обратный эффект. Хотя он может временно снизить уровень тревожности, он также может ухудшить депрессивные симптомы и способствовать развитию зависимости. Алкоголь нежелательно воздействует на REM-сон, что приводит к пробуждению и дефициту глубокого сна, усугубляя стрессовые реакции.

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4. Обработанные углеводы

Продукты с высоким содержанием обработанных углеводов, такие как белый хлеб, макароны и выпечка, обеспечивают кратковременный прилив энергии, но имеют свои недостатки:

гликемический индекс: эти продукты быстро повышают уровень сахара в крови, что ведет к эмоциональным качелям, аналогично сахару,

недостаток питательных веществ: обработанные углеводы обычно не содержат необходимых витаминов и минералов, что может ухудшать общее состояние организма и вызывать стресс.

Исследования показывают, что связь между пищей и стрессом существует не только из-за физических реакций организма, но и из-за психологических факторов. Например, привычка заедать стресс может привести к тому, что человек начинает ассоциировать определенные продукты с расслаблением, несмотря на их негативное влияние на состояние. К тому же, постоянное потребление «успокаивающих» продуктов может способствовать развитию зависимости, создавая цикл стресса.

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