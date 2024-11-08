Печем шарлотку с хурмой: новый взгляд на классический рецепт

Сезонные фрукты и овощи помогают разнообразить привычные блюда. Вот и шарлотка с хурмой станет лакомой альтернативой традиционному яблочному десерту. Делимся очень легким рецептом осеннего пирога.

Ингредиенты

Хурма — 1–2 шт.

Яйца С1 или С2 — 4 шт.

Мука пшеничная — 160 г

Сахар белый — 180 г

Ванилин — 2 щепотки

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица измельченная — по вкусу

Сахарная пудра — по вкусу

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Мытую и обсушенную хурму нарежьте кружочками или дольками (плодоножку необходимо срезать).

Вбейте яйца во вместительную емкость, всыпьте сахар, перемешивайте миксером 4–5 минут, чтобы масса побелела.

С помощью сита всыпьте муку и разрыхлитель, следом добавьте корицу и ванилин. Перемешайте массу лопаткой, зачерпывая тесто снизу вверх. Это поможет добиться воздушной консистенции.

Застелите форму для выпечки пергаментом, далее выложите фруктовые ломтики, залейте их тестом.

Выпекайте 35–40 минут (точное время может варьироваться в зависимости от духовки).

Извлеките десерт из емкости, переверните фруктовым слоем вверх. Когда он чуть остынет, посыпьте пудрой.

Шарлотку с хурмой можно подавать к столу!