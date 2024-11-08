Эксперт перечислила три правила при выборе творога в магазине

Для получения наибольшей пользы от творога необходимо внимательно смотреть на его состав, рассказала доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Елена Щетинина.

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Какой состав считается правильным?

На первом месте в составе творога должно быть указано молоко - цельное, нормализованное, обезжиренное, восстановленное или их смесь. Также эксперт в разговоре с aif.ru отметила, что творог может вырабатываться из пахты или сыворотки, что является побочными продуктами производства сливочного масла или сыра.

Далее в составе творога должна указываться закваска и ее состав. И здесь стоит учитывать, что закваска бывает разная: сорта творога жирностью 5% и выше получаются в результате кислотно-сычужного способа, при котором молочные белки сворачиваются от сычужного фермента и закваски; маложирные же сорта вырабатываются кислотным методом, с использованием закваски.

Если вы видите в составе растительные заменители молочного жира, то перед вами не творог, а творожный продукт, который обычно дешевле натурального творога.

Также при выборе творога стоит обратить внимание на цвет продукта. Он должен быть белым или немного желтоватого оттенка, но главное - равномерным. Если вы рассматриваете обезжиренный творог, то в нем допустимо незначительное выделение сыворотки.

Сколько процентов жирности должно быть в твороге?

Кальций из нежирного творога усваивается хуже несмотря на то, что по составу его содержится достаточно много. Это происходит из-за того, что для усвоения кальция необходимы жирорастворимые витамины, которых гораздо больше в классическом 5%-ом твороге. Поэтому стоит отдать предпочтение более жирным сорта творога.

В чем польза творога?

В твороге содержится много белка (в 100 г классического 5%-ного творога 17,2 г белка), который легко усваивается за счет его денатурирования при изготовлении, то есть белки сворачиваются и становятся более доступными для переваривания. Также в кисломолочном продукте находится значительное количество кальция, витаминов группы В, витамина D. Творог часто входит в рацион спортсменов или людей, ведущих активный образ жизни, ведь кальций и белок, содержащиеся в нем, являются основой для костно-мышечной ткани организма.

В день врач рекомендует людям употреблять 200-250 г творога, а спортсменам - до 300-400 г. Кстати, 100 г творога 5%-ной жирности - это всего 121 ккал.

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