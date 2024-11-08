Рецепт: медовые пирожные на скорую руку

Отличные медовые пирожные можно приготовить без использования духовки. Вам понадобятся сковорода и плита.

Возьмите 500 мл сметаны, 250 г муки, 170 г сливочного масла, три столовые ложки сгущенки, две столовые ложки меда и соль.

Масло измельчите в блендере, добавьте мед, муку и щепотку соли. Разогрейте на плите чистую и сухую сковороду, выложите получившуюся крошку и обжарьте ее около пяти минут до золотистости. Далее разбейте крупные комки, чтобы крошка была мелкой.

Отдельно смешайте сметану и сгущенку. Застелите форму для выпечки пищевой пленкой и насыпьте тонкий слой крошки.

Затем полейте кремом и повторите слои. Последний слой должен быть из крошки. Уберите в холодильник на четыре часа.

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