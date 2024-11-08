Согревающий тыквенный суп с бататом: пошаговый рецепт
В холодную ноябрьскую погоду особенно приятно порадовать себя сезонными продуктами. Один из вариантов — согревающий тыквенный суп с бататом. Это не только вкусное, но и полезное блюдо.
Тыква — это кладезь витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Она помогает пищеварению, поддерживает здоровье сердца, укрепляет иммунитет. Батат, в свою очередь, способствует улучшению зрения и состояния кожи, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и пищеварение, нормализует уровень сахара в крови и снижает холестерин.
Ингредиенты
- Очищенная мускатная тыква — 2,5 кг
- Батат — 1 шт.
- Яблочный сок — 125 мл
- Бульон — 500 мл
- Мускатный орех — крупная щепотка
- Молотый имбирь — щепотка
- Коричный порошок — чайная ложка
- Черный перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
Способ приготовления
- Батат тщательно промываем и разрезаем на две половинки. Тыкву делим на четвертинки.
- Овощи отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Держим до тех пор, пока овощи не станут мягкими. После пюрируем овощи.
- В кастрюлю наливаем бульон, сок, добавляем овощное пюре и специи. Ставим кастрюлю на огонь и, помешивая, прогреваем, не доводя до кипения.
К супу предлагаем подать самсу с мясом.