Согревающий тыквенный суп  с бататом: пошаговый рецепт

В холодную ноябрьскую погоду особенно приятно порадовать себя сезонными продуктами. Один из вариантов — согревающий тыквенный суп с бататом. Это не только вкусное, но и полезное блюдо.

Тыква — это кладезь витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Она помогает пищеварению, поддерживает здоровье сердца, укрепляет иммунитет. Батат, в свою очередь, способствует улучшению зрения и состояния кожи, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и пищеварение, нормализует уровень сахара в крови и снижает холестерин.

Ингредиенты

Очищенная мускатная тыква — 2,5 кг

Батат — 1 шт.

Яблочный сок — 125 мл

Бульон — 500 мл

Мускатный орех — крупная щепотка

Молотый имбирь — щепотка

Коричный порошок — чайная ложка

Черный перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Способ приготовления

Батат тщательно промываем и разрезаем на две половинки. Тыкву делим на четвертинки. Овощи отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Держим до тех пор, пока овощи не станут мягкими. После пюрируем овощи. В кастрюлю наливаем бульон, сок, добавляем овощное пюре и специи. Ставим кастрюлю на огонь и, помешивая, прогреваем, не доводя до кипения.

К супу предлагаем подать самсу с мясом.