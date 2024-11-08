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Согревающий тыквенный суп  с бататом: пошаговый рецепт

В холодную ноябрьскую погоду особенно приятно порадовать себя сезонными продуктами. Один из вариантов — согревающий тыквенный суп с бататом. Это не только вкусное, но и полезное блюдо.

Согревающий тыквенный суп с бататом: пошаговый рецепт
© РИА Новости

Тыква — это кладезь витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Она помогает пищеварению, поддерживает здоровье сердца, укрепляет иммунитет. Батат, в свою очередь, способствует улучшению зрения и состояния кожи, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и пищеварение, нормализует уровень сахара в крови и снижает холестерин.

Ингредиенты

  • Очищенная мускатная тыква — 2,5 кг
  • Батат — 1 шт.
  • Яблочный сок — 125 мл
  • Бульон — 500 мл
  • Мускатный орех — крупная щепотка
  • Молотый имбирь — щепотка
  • Коричный порошок — чайная ложка
  • Черный перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления

  1. Батат тщательно промываем и разрезаем на две половинки. Тыкву делим на четвертинки.
  2. Овощи отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Держим до тех пор, пока овощи не станут мягкими. После пюрируем овощи.
  3. В кастрюлю наливаем бульон, сок, добавляем овощное пюре и специи. Ставим кастрюлю на огонь и, помешивая, прогреваем, не доводя до кипения.

К супу предлагаем подать самсу с мясом.

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