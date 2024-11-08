Компот из замороженных ягод: как правильно варить

Шеф-повар поделился секретами приготовления вкусного напитка.

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В сезон простуд наш организм особенно нуждается в витаминах. Получать их можно, конечно же, из фруктов и ягод — как свежих, так и замороженных. Добавляйте их в блюда, ешьте свежими или варите компоты.

«Ароматный напиток из замороженных ягод готовится быстро. Понадобится минимум продуктов, не более часа у плиты — и у вас получится целая кастрюля витаминов. Записывайте рецепт натурального компота».

Как сделать компот вкуснее?

Для аромата в напиток можно добавить твёрдые специи: палочку корицы, немного гвоздики или можжевеловые ягоды. А также сушёные листья кафрского лайма.

Контролируйте сладость компота в зависимости от выбранных ягод. Например, брусника достаточно кислая, поэтому понадобится больше сахара, чем для напитка на основе клубники. Если хочется сделать его более насыщенным по вкусу, после варки пробейте ягоды блендером, а затем процедите через марлю. Ягоды свяжут массу, и по консистенции напиток будет похож на морс.

Рецепт

Ингредиенты:

микс замороженных ягод на ваш вкус — 500 г;

вода питьевая — 1,5 л;

сахар — 50–150 г (в зависимости от предпочтений);

лимон — 1/2 шт.

Способ приготовления

1. Всыпьте в кастрюлю все замороженные ягоды и посыпьте их сахаром.

2. Натрите цедру лимона.

3. Выжмите в кастрюлю сок лимона и добавьте цедру.

4. Поставьте кастрюлю на нагрев. Помешивайте ягоды до полного растворения сахара и закипания сиропа.

5. Влейте воду. Варите компот 15–20 минут, затем снимите с нагрева и процедите.

Остудите компот до комнатной температуры и наслаждайтесь его вкусом.

Подача компота

Перед подачей процедите напиток через сито, если хотите, чтобы в ёмкости не было остатков фруктов. Или пробейте блендером с ягодами: тогда консистенция будет гуще, а вкус получится более насыщенным. Главное — заранее удалить из ягод косточки, если они там имелись.

Компот можно перелить в керамический или стеклянный кувшин. Ещё одним эффектным вариантом подачи станет кастрюля-крюшонница: из неё напиток разливают половником по персональным бокалам. Для эффектной подачи добавьте в стаканы кубики льда, дольки лимонов, ломтики свежих фруктов или ягоды, мяту.