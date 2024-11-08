Три ошибки в приготовлении борща

У любой хозяйки борщ должен получаться не только наваристым и вкусным, но и с насыщенным цветом. Для этого важно соблюдать несколько простых правил.

Если борщ долго кипит на большом огне, цвет мутнеет и превращается в бурый. Главное — варить суп на медленном огне.

Насыщенный цвет борщу придает свекла, но ее нужно правильно обжарить. Натрите ее на крупной терке или на терке для корейской морковки.

Обжаривайте свеклу отдельно от лука и моркови и никогда не кладите ее в борщ сырой. Не солите суп сразу после того, как добавили свеклу.

Сначала отварите картофель до готовности, затем добавьте соль, а в самом конце обжаренную свеклу.

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