Как замариновать лук к шашлыку и для салата: рецепты и советы от поваров
Маринованный лук — отличная самостоятельная закуска, которую можно подать на стол к жареному мясу или селедке, а можно включить в состав салата или дополнить им начинку бургера. В маринаде лук теряет горечь, становится пряным и кисло-сладким. «Лента.ру» рассказывает, как приготовить маринованный лук в домашних условиях, как его хранить и как заготовить на зиму.
Чаще всего лук маринуют с солью, сахаром и уксусом, но состав маринада можно дополнять и другими ингредиентами.
«Если вы хотите добиться пряного вкуса и насыщенного аромата, попробуйте замариновать лук с гвоздикой и душистым перцем. Вы можете контролировать количество специй в зависимости от ваших предпочтений, но даже одна "звездочка" гвоздики придаст закуске оригинальный аромат», — пояснил в беседе с «Лентой.ру» Андрей Лебедев, главный технолог сервиса PizzaSushiWok.
Классический рецепт: лук с уксусом и гвоздикой
Такой маринованный лук, советует Лебедев, можно подавать как хрустящую пряную закуску к любому мясному блюду, например, шашлыку, также он хорош в составе бургера или салата.
Ингредиенты:
- лук (репчатый белый или красный) — 2 штуки (средних);
- уксус (яблочный, винный или столовый 9-процентный) — 2 столовые ложки;
- вода — 200 миллилитров;
- сахар — 1-2 чайных ложки (по вкусу);
- соль — 1 чайная ложка;
- гвоздика — 2 штуки;
- душистый перец горошком — 2 штуки.
Приготовление
- Очистите луковицы от шелухи, нарежьте их тонкими кольцами или полукольцами и положите в большую миску.
- В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и уксус, доведите до кипения и дайте остыть. Залейте полученным маринадом луковые кольца.
- Добавьте душистый перец и гвоздику.
- Далее луку нужно настаиваться не менее 25 минут, после чего можно слить жидкость и подавать к столу. Если вы предпочитаете мягкий лук, приготовьте его заранее и оставьте в маринаде на 6-8 часов.
Перед подачей лук можно промыть под проточной водой, чтобы уменьшить запах уксусного маринада
Рецепт маринованного лука с апельсином и кардамоном
Обычный лук можно превратить в изысканную закуску, если замариновать его в винном уксусе с апельсиновой цедрой. По желанию можно добавить натертый имбирь — он придаст еще больше пряности и аромата. Это довольно долгий маринад, но лук получится необычным и подходящим для подачи даже на большое праздничное застолье — как самостоятельная закуска или как компаньон к рыбному блюду.
Ингредиенты:
- большие луковицы (желательно красные для яркого цвета) — 2 штуки;
- белый винный уксус — 150 миллилитров;
- вода — 150 миллилитров;
- большой апельсин (понадобятся сок и натертая цедра) — 1 штука;
- семена кардамона — 1-2 чайные ложки;
- сахар — 1-2 столовые ложки;
- соль — 1 чайная ложка.
Приготовление
- Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
- В небольшой кастрюле смешайте воду и уксус, а также сок, цедру апельсина, сахар, соль и семена кардамона. Доведите до кипения и дайте повариться еще 2-3 минуты, чтобы все ароматы объединились.
- В стеклянную банку аккуратно положите нарезанный лук и залейте горячим маринадом.
- Накройте банку крышкой и дайте остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник.
- Лук будет готов через 12 часов.
Быстрый рецепт маринованного лука
Если вы ограничены во времени, используйте рецепт, который предложил в беседе с «Лентой.ру» Максим Калпунов, лидер направления технологий сети ресторанов MYBOX.
Ингредиенты:
- лук — 2-3 крупные головки (можно использовать как белый, так и красный);
- вода — 200 миллилитров;
- уксус (9 процентов) — 50 миллилитров;
- сахар — 1-2 столовые ложки;
- соль — 0,5 чайной ложки;
- специи по желанию: лавровый лист, черный перец горошком, кориандр, горчица в зернах.
Приготовление
- Лук очистите и нарежьте очень тонкими полукольцами или кольцами.
- В отдельной миске соедините уксус, сахар и соль. Подогрейте воду, добавьте смесь, мешайте ее до полного растворения сахара и соли. По желанию можно добавить специи. Теплый маринад ускорит процесс, и лук замаринуется за считаные минуты.
- Положите нарезанный лук в маринад так, чтобы овощ был полностью покрыт жидкостью.
- Дайте луку постоять хотя бы 15 минут при комнатной температуре. Для более насыщенного вкуса оставьте мариноваться на полчаса, а если есть время — на один-два часа.
Как приготовить маринованный лук: советы от шеф-поваров
Разный лук дает разный вкус
Для получения более насыщенного цвета используйте для маринования красный лук. Обычно он менее горький и менее острый, чем белый, в его вкусе чувствуется сладость.
Используйте разные уксусы
Выбирайте уксус с разной кислотностью: яблочный придаст легкую сладость, а винный — более насыщенный вкус. Бальзамический же подарит закуске характерный сладковатый вкус с нотками фруктов.
Экспериментируйте с травами и специями
Добавляйте различные специи и травы в маринад. Черный перец, кориандр, лавровый лист, тимьян или даже чеснок придадут луку интересные оттенки аромата и вкуса.
Попробуйте заменить сахар на мед
«Если хотите сделать блюдо более полезным и интересным, замените сахар на мед. Он добавит маринованному луку нежную сладость», — посоветовал Максим Калпунов.
Используйте холодный маринад
Если хочется суперхрустящей закуски, можно использовать холодный маринад, он позволит сохранить структуру овоща в первозданном виде. Но при этом мариноваться лук будет дольше.
Следите за временем
«Чем дольше лук маринуется, тем мягче и ароматнее он становится. Но не передержите, иначе он утратит хрусткость», — уточнил Андрей Лебедев.
Посуда имеет значение
Используйте стеклянные или керамические емкости для маринования, так как они не взаимодействуют с уксусом и не изменяют вкус лука, посоветовал собеседник «Ленты.ру».
Как избавиться от горечи лука
Горечь — одна из причин, почему многие не используют свежий лук в блюдах. «При мариновании неприятная горечь может сохраняться, особенно если используете острые сорта лука», — предупредил Максим Калпунов. Он рассказал, как избавиться от нее в процессе маринования:
- Промывание кипятком: перед тем как мариновать лук, залейте его кипятком на одну-две минуты, затем промойте холодной водой. Это поможет убрать лишнюю горечь и смягчить его. Но учитывайте, что красный лук от ошпаривания поменяет цвет на грязно-серый.
- Замачивание в холодной воде. Чтобы избавиться от возможной горечи и в дальнейшем не испортить блюдо, замочите нарезанный лук в холодной воде на 10-15 минут.
- Использование сахара: добавление его в маринад также помогает сбалансировать вкус и уменьшить горечь. В классических рецептах соотношение сахара и соли может составлять 2:1 или 1:1, в зависимости от ваших предпочтений.
- Выбор сорта лука: красный лук или сладкие сорта, такие как ялтинский лук, менее горькие по сравнению с белыми или желтыми сортами. Использование таких видов для маринования изначально обеспечит более мягкий вкус.
Как хранить маринованный лук
- В холодильнике: хранить маринованный в уксусе лук следует в герметичной емкости. В таких условиях, по словам Максима Калпунова, закуска может сохранять свежесть и вкус до семи дней. Однако через три-четыре дня лук может стать менее хрустящим.
- Комнатная температура: если вы мариновали лук при комнатной температуре и планируете его употребить сразу, храните его не более двух часов.
- Заморозка: теоретически можно заморозить маринованный лук, но после разморозки он потеряет хрусткость и станет мягким. Поэтому этот метод хранения нежелателен.
Маринованный лук желательно съесть в течение трех дней после приготовления — при условии, что продукт хранится в холодильнике. Если вы закрываете его в стерилизованные банки и правильно их закатываете, срок хранения в темном прохладном месте — до трех месяцев Андрей Лебедев технолог
Заготовка маринованного лука на зиму
Маринованный лук можно заготовить и на зиму, и наслаждаться закуской в любое время. Важно понимать, что такой лук из-за длительного пребывания в маринаде утратит хрусткость.
Для того чтобы заготовить лук на зиму, подойдут любые рецепты, в составе которых есть уксус. Однако важно правильно подготовить банки и крышки, которыми они будут закрыты. Нужно обязательно простерилизовать их:
- Кипячением: отправьте банки и крышки в кастрюлю с водой, поставьте на плиту и кипятите в течение 10-15 минут.
- В микроволновке: наполните банки водой и поставьте в микроволновку. Доведите воду до кипения. Важно: этот способ не подходит для алюминиевых крышек, которыми закрываются такие банки.
- Паром: обработайте банки паром из чайника — для этого заткните его носик стерильной ватой, а банку поставьте вместо крышки вверх дном, чтобы поднимающиеся клубы стерилизовали банку изнутри. Достаточно 10 минут.