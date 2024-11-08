Как замариновать лук к шашлыку и для салата

Маринованный лук — отличная самостоятельная закуска, которую можно подать на стол к жареному мясу или селедке, а можно включить в состав салата или дополнить им начинку бургера. В маринаде лук теряет горечь, становится пряным и кисло-сладким. «Лента.ру» рассказывает, как приготовить маринованный лук в домашних условиях, как его хранить и как заготовить на зиму.

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Чаще всего лук маринуют с солью, сахаром и уксусом, но состав маринада можно дополнять и другими ингредиентами.

«Если вы хотите добиться пряного вкуса и насыщенного аромата, попробуйте замариновать лук с гвоздикой и душистым перцем. Вы можете контролировать количество специй в зависимости от ваших предпочтений, но даже одна "звездочка" гвоздики придаст закуске оригинальный аромат», — пояснил в беседе с «Лентой.ру» Андрей Лебедев, главный технолог сервиса PizzaSushiWok.

Классический рецепт: лук с уксусом и гвоздикой

Такой маринованный лук, советует Лебедев, можно подавать как хрустящую пряную закуску к любому мясному блюду, например, шашлыку, также он хорош в составе бургера или салата.

Ингредиенты:

лук (репчатый белый или красный) — 2 штуки (средних);

уксус (яблочный, винный или столовый 9-процентный) — 2 столовые ложки;

вода — 200 миллилитров;

сахар — 1-2 чайных ложки (по вкусу);

соль — 1 чайная ложка;

гвоздика — 2 штуки;

душистый перец горошком — 2 штуки.

Приготовление

Очистите луковицы от шелухи, нарежьте их тонкими кольцами или полукольцами и положите в большую миску. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и уксус, доведите до кипения и дайте остыть. Залейте полученным маринадом луковые кольца. Добавьте душистый перец и гвоздику. Далее луку нужно настаиваться не менее 25 минут, после чего можно слить жидкость и подавать к столу. Если вы предпочитаете мягкий лук, приготовьте его заранее и оставьте в маринаде на 6-8 часов.

Перед подачей лук можно промыть под проточной водой, чтобы уменьшить запах уксусного маринада

Рецепт маринованного лука с апельсином и кардамоном

Обычный лук можно превратить в изысканную закуску, если замариновать его в винном уксусе с апельсиновой цедрой. По желанию можно добавить натертый имбирь — он придаст еще больше пряности и аромата. Это довольно долгий маринад, но лук получится необычным и подходящим для подачи даже на большое праздничное застолье — как самостоятельная закуска или как компаньон к рыбному блюду.

Ингредиенты:

большие луковицы (желательно красные для яркого цвета) — 2 штуки;

белый винный уксус — 150 миллилитров;

вода — 150 миллилитров;

большой апельсин (понадобятся сок и натертая цедра) — 1 штука;

семена кардамона — 1-2 чайные ложки;

сахар — 1-2 столовые ложки;

соль — 1 чайная ложка.

Приготовление

Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. В небольшой кастрюле смешайте воду и уксус, а также сок, цедру апельсина, сахар, соль и семена кардамона. Доведите до кипения и дайте повариться еще 2-3 минуты, чтобы все ароматы объединились. В стеклянную банку аккуратно положите нарезанный лук и залейте горячим маринадом. Накройте банку крышкой и дайте остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник. Лук будет готов через 12 часов.

Быстрый рецепт маринованного лука

Если вы ограничены во времени, используйте рецепт, который предложил в беседе с «Лентой.ру» Максим Калпунов, лидер направления технологий сети ресторанов MYBOX.

Ингредиенты:

лук — 2-3 крупные головки (можно использовать как белый, так и красный);

вода — 200 миллилитров;

уксус (9 процентов) — 50 миллилитров;

сахар — 1-2 столовые ложки;

соль — 0,5 чайной ложки;

специи по желанию: лавровый лист, черный перец горошком, кориандр, горчица в зернах.

Приготовление

Лук очистите и нарежьте очень тонкими полукольцами или кольцами. В отдельной миске соедините уксус, сахар и соль. Подогрейте воду, добавьте смесь, мешайте ее до полного растворения сахара и соли. По желанию можно добавить специи. Теплый маринад ускорит процесс, и лук замаринуется за считаные минуты. Положите нарезанный лук в маринад так, чтобы овощ был полностью покрыт жидкостью. Дайте луку постоять хотя бы 15 минут при комнатной температуре. Для более насыщенного вкуса оставьте мариноваться на полчаса, а если есть время — на один-два часа.

Как приготовить маринованный лук: советы от шеф-поваров

Разный лук дает разный вкус

Для получения более насыщенного цвета используйте для маринования красный лук. Обычно он менее горький и менее острый, чем белый, в его вкусе чувствуется сладость.

Используйте разные уксусы

Выбирайте уксус с разной кислотностью: яблочный придаст легкую сладость, а винный — более насыщенный вкус. Бальзамический же подарит закуске характерный сладковатый вкус с нотками фруктов.

Экспериментируйте с травами и специями

Добавляйте различные специи и травы в маринад. Черный перец, кориандр, лавровый лист, тимьян или даже чеснок придадут луку интересные оттенки аромата и вкуса.

Попробуйте заменить сахар на мед

«Если хотите сделать блюдо более полезным и интересным, замените сахар на мед. Он добавит маринованному луку нежную сладость», — посоветовал Максим Калпунов.

Используйте холодный маринад

Если хочется суперхрустящей закуски, можно использовать холодный маринад, он позволит сохранить структуру овоща в первозданном виде. Но при этом мариноваться лук будет дольше.

Следите за временем

«Чем дольше лук маринуется, тем мягче и ароматнее он становится. Но не передержите, иначе он утратит хрусткость», — уточнил Андрей Лебедев.

Посуда имеет значение

Используйте стеклянные или керамические емкости для маринования, так как они не взаимодействуют с уксусом и не изменяют вкус лука, посоветовал собеседник «Ленты.ру».

Как избавиться от горечи лука

Горечь — одна из причин, почему многие не используют свежий лук в блюдах. «При мариновании неприятная горечь может сохраняться, особенно если используете острые сорта лука», — предупредил Максим Калпунов. Он рассказал, как избавиться от нее в процессе маринования:

Промывание кипятком: перед тем как мариновать лук, залейте его кипятком на одну-две минуты, затем промойте холодной водой. Это поможет убрать лишнюю горечь и смягчить его. Но учитывайте, что красный лук от ошпаривания поменяет цвет на грязно-серый. Замачивание в холодной воде. Чтобы избавиться от возможной горечи и в дальнейшем не испортить блюдо, замочите нарезанный лук в холодной воде на 10-15 минут. Использование сахара: добавление его в маринад также помогает сбалансировать вкус и уменьшить горечь. В классических рецептах соотношение сахара и соли может составлять 2:1 или 1:1, в зависимости от ваших предпочтений. Выбор сорта лука: красный лук или сладкие сорта, такие как ялтинский лук, менее горькие по сравнению с белыми или желтыми сортами. Использование таких видов для маринования изначально обеспечит более мягкий вкус.

Как хранить маринованный лук

В холодильнике: хранить маринованный в уксусе лук следует в герметичной емкости. В таких условиях, по словам Максима Калпунова, закуска может сохранять свежесть и вкус до семи дней. Однако через три-четыре дня лук может стать менее хрустящим.

Комнатная температура: если вы мариновали лук при комнатной температуре и планируете его употребить сразу, храните его не более двух часов.

Заморозка: теоретически можно заморозить маринованный лук, но после разморозки он потеряет хрусткость и станет мягким. Поэтому этот метод хранения нежелателен.

Маринованный лук желательно съесть в течение трех дней после приготовления — при условии, что продукт хранится в холодильнике. Если вы закрываете его в стерилизованные банки и правильно их закатываете, срок хранения в темном прохладном месте — до трех месяцев Андрей Лебедев технолог

Заготовка маринованного лука на зиму

Маринованный лук можно заготовить и на зиму, и наслаждаться закуской в любое время. Важно понимать, что такой лук из-за длительного пребывания в маринаде утратит хрусткость.

Для того чтобы заготовить лук на зиму, подойдут любые рецепты, в составе которых есть уксус. Однако важно правильно подготовить банки и крышки, которыми они будут закрыты. Нужно обязательно простерилизовать их: