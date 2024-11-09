Рецепт для похудения: яблочные вафли

Вафли — один из любимых завтраков детей и взрослых. Они получаются вкусными, сытными и не вредят фигуре — всего 177 ккал на 100 г.

На четыре порции возьмите два яблока, 160 мл кефира, два яйца, 1/2 чайной ложки корицы, 150 г рисовой муки, щепотку соли, две столовые ложки растительного масла, чайную ложку разрыхлителя и сахарозаменитель по вкусу.

В миске соедините яйца, соль и сахзам, перемешав венчиком. Влейте кефир и масло, перемешайте, а после добавьте муку, корицу и разрыхлитель. Перемешайте венчиком.

Яблоки очистите и натрите на терке, добавьте к тесту. Разогрейте вафельницу и обжарьте на ней вафли. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что вкусные шоколадные панкейки на завтрак понравятся всей семье и станут отличным дополнением к основному блюду. При этом они не вредят фигуре — всего 179 ккал на 100 г.