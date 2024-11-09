Рецепт для похудения: помидоры по-итальянски

Закуска из фаршированных помидоров в итальянском стиле. Пикантная и вкусная закуска без вреда для фигуры — всего 89 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите два помидора, бальзамический уксус, пучок свежего базилика, 100–150 г моцареллы, соль и оливковое масло по вкусу.

Нарежьте помидоры гармошкой, не дорезая до конца. Моцареллу нарежьте кружочками.

В разрезы помидоров положите сыр, выложите базилик и посолите по вкусу. Можно добавить травы.

Сбрызните помидоры оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Блюдо готово!

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