Как выбрать травяной чай

Советы дала специалист Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

© СОВА

Как выбрать качественный травяной чай

Прежде всего обратите внимание на упаковку. Она должна быть целой. Если на ней имеется прозрачная вставка, осмотрите содержимое. Листья должны быть приблизительно одного размера и формы, однородными, без пыли, веток, кусочков земли и прочих включений (за исключением природных фруктов и ягод).

Также важно оценить цвет. Например, у качественного иван-чая не должно быть зелёных пятен, поскольку их присутствие указывает на нарушение процесса ферментации.

Наощупь сбор должен быть сухим и легко рассыпаться.

Какой аромат должен быть у хорошего травяного чая

Аромат должен быть натуральным, приятным, но не слишком интенсивным. Навязчивый запах может свидетельствовать о применении химических ароматизаторов для маскировки запаха испорченных листьев вследствие неправильного высушивания.

Запах плесени или затхлости недопустим.

Можно ли добавлять дополнительные ингредиенты

Добавление натуральных фруктов и ягод вполне допустимо, оно лишь придаёт напитку новые вкусовые нюансы, не влияя на его качество.

Иван-чай является одним из самых распространённых видов среди травяных.

Проходит ли он проверку перед поступлением в продажу

- Весь урожай кипрея, собранный за сезон, производители делят на отдельные партии, каждая из которых направляется в лабораторию Роспотребнадзора. Мы также тщательно исследуем готовую продукцию на предмет безопасности. В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза, проверяется содержание остатков токсичных веществ, пестицидов, которые могли попасть на растения с близлежащих сельхозугодий, а также наличие патогенной микрофлоры. Именно поэтому крупные и ответственные производители поставляют на рынок исключительно проверенную продукцию, - передает слова эксперта портал здоровое-питание.рф.

Встречается ли поддельный иван-чай

Фальсификация иван-чая почти не встречается, потому что его цена изначально невысокая и нет смысла заменять его другим сырьем. Однако некоторые недобросовестные компании могут продавать некачественный продукт, например, если процесс ферментации был выполнен неверно.

Главное, чтобы продукция имела сертификат качества. Обратите внимание на маркировку ЕАС (Евразийское соответствие), которая подтверждает прохождение всех необходимых проверок согласно международным стандартам. Такой иван-чай будет безопасным для вашего здоровья, говорит специалист.