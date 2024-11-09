Десять любимых блюд Елизаветы II от повара королевы

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, 15 лет проработавший у Елизаветы II, составил список ее любимых блюд. Кулинар рассказал, что при жизни королева Великобритании любила вкусно поесть и выпить, при этом была консервативна в выборе блюд. Что стояло на столе у ее высочества?

Елизавета II любила яйца и мюсли на завтрак

В своей книге «Королевское застолье» Даррен Макгрейди признался, что королева не была гурманом и предпочитала простые и сытные блюда. Не исключено, что именно это помогло ей дожить до 96 лет. Например, по утрам ее величество регулярно заказывала холодные мюсли с молоком и яичницу-болтунью с копченым лососем с тертым трюфелем. Также Елизавета II выпивала чашку чая «Эрл Грей» без молока и сахара с парой кусочков печенья.

«При этом супруг королевы принц Филипп был настоящим гурманом. Он постоянно хотел пробовать новые блюда и радовался необычным ингредиентам, в то время как королева, если у нас появлялся новый рецепт, сначала смотрела на него целиком, прежде чем сказать: «Да, хорошо, давайте попробуем». Но по большей части она из недели в неделю ела одни и те же блюда», — рассказал Макгейди.

Какой коктейль пила перед обедом королева Британии

Перед обедом Елизавета II любила выпить. Ее традиционными напитками считались коктейль из смеси джина и винного аперитива «Дюбонне», в который она добавляла дольки лимона и большое количество льда.

Также королева пила коктейль «Гимлет» (в некоторых источниках он называется «Буравчик» — NEWS.ru). Макгрейди уточнил, что «Гимлет» часто подавали на торжественных мероприятиях во дворце, потому что он прекрасно сочетается со всеми видами закусок, мясом и рыбой.

Коктейль готовится из смеси джина (его можно заменить водкой), сиропа и сока лайма. Известно, что этот напиток очень любил писатель Эрнест Хемингуэй, а конце XIX века им лечили цингу у солдат Королевского военно-морского флота Великобритании.

Какие десерты любила королева Елизавета II?

Одним из самых любимых десертов покойной монархини был шоколадный бисквитный торт с шоколадным ганашем и малиной. Шеф-повал Макгрейди признался, что королева любила шоколад во всех видах. Торт она обычно заказывала к послеобеденному чаю. Также среди ее предпочтений были шоколадный мусс и шотландские панкейки (блины) с клубничным джемом.

Макгрейди называл эти панкейки уникальными, потому что в тесте используются три вида разрыхлителей. Макгрейди уверял, что в 1960 году Елизавета II подарила секретный рецепт своих блинов американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру.

Кроме блинчиков Елизавета II любила «пенни с джемом» — маленькие бутерброды, нарезанные кружочками, с клубничным вареньем. Джем королева ела ежедневно с раннего детства, его не хранили в банках, а готовили непосредственно перед трапезой из свежей клубники.

«Поверьте, когда она отодвигала от себя тарелку, она всегда была чистой», — сообщил королевский повар.

Любимым фруктом королевы был манго. У холодильнике Букингемского дворца, по словам повара, всегда лежало несколько спелых плодов. Манго при дворе часто добавляли во фруктовые и мясные салаты для придания им пикантного вкуса.

На обед во дворце были мясные отбивные

В одном из интервью другой королевский шеф-повар, Чарльз Меллис, работавший во дворце в 1965 году, рассказал, что одним из блюд, которые часто подавали гостям, были «турнедо по-континентальному» — небольшие говяжьи отбивные с густым мясным соусом. Интересно, что когда во дворце были гости, повара всегда готовили на одну отбивную больше, чем требовалось.

«Ни один гость не должен был чувствовать, что ему подали последний оставшийся кусок», — пояснил Меллис.

Также Елизавета II обожала палтус. Эту рыбу ей подавали на подушке из молодого шпината и цукини с французским соусом Морне, который готовился с добавлением сыра и яйца.

После обеда королева ела сэндвичи с огурцом

Во время послеобеденного чая монархиня любила перекусить маленькими бутербродами из белого хлеба с огурцом и черным перцем, к которым добавляли листики мяты. Эти бутерброды были очень популярны во дворце, ими часто угощали гостей.

Также Елизавета II могла съесть несколько ломтиков хлеба с рыбным паштетом Глениглс, который готовился из копченого лосося, форели и скумбрии. При этом она всегда просила использовать для паштета лосось из реки Ди, что протекает возле замка Балморал.

Запрещала готовить рис и макароны на ужин

Королева, по словам Макгрейди, была очень дисциплинированна в вопросах питания и никогда не позволяла готовить себе на ужин макароны, рис или картофель. Вечером Елизавета предпочитала мясо или рыбу с тушеными овощами.

«Когда она ужинала одна, она всегда была очень внимательна к еде. Никакого крахмала. Никакого картофеля, риса или макарон на ужин. Обычно это было что-то вроде дорадо на гриле с овощами и салатом», — рассказал королевский повар.

Чаще всего на ужин для королевы готовили стейк по-гельски из из оленины с грибным соусом с виски. К мясу часто добавляли лук, чеснок и густые сливки, из-за чего блюда получались сытными и ароматными.

Макгрейди подчеркнул, что каждую неделю королеве присылали красную книгу меню в кожаном переплете, написанную по-французски и содержащую множество разнообразных рецептов.

«Мы готовили меню за три дня до того, как подать еду. Шеф-повара выбирали меню, а она перечеркивала то, что ей не нравилось. Иногда она перечеркивала всё меню и выбирала что-то другое, например, если она ужинала с принцем Эндрю, его любимым блюдом был крем-брюле с сандрингемскими апельсинами. А если ее навещал принц Уильям, мы готовили шоколадный бисквитный торт», — сообщил Макгрейди.

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