Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный рецепт

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт
Запеканка «Харя» — это слоистое блюдо, в котором соединяются мягкий картофель и сочная капуста. Блюдо приправляют ароматными специями и запекают до золотистой корочки. Рецепт известен с дореволюционных времен: по легенде, его изобрел трактирщик Харитон Поликарпов. Отсюда и такое смешное название.
Ингредиенты
- Картофель — 5–6 шт.
- Белокочанная капуста — 500 г
- Луковица — 1 шт. (средняя)
- Морковь — 1 шт.
- Зубчики чеснока — 3–4 шт.
- Сметана высокой жирности или сливки — 200 мл
- Сыр — 100 г (по желанию)
- Приправы — по вкусу
- Растительное масло — 2 ст. л. (пойдет на жарку)
- Свежие травы — для украшения
Способ приготовления
Подготовьте картофель: очистите его, тонко нарежьте, будто на чипсы. Приправьте солью, перцем и любимыми специями.
Нашинкуйте капусту, обжарьте ее с мелко нарезанными морковкой и луком, пока они слегка не подрумянятся. Не забудьте поперчить и посолить.
В подходящую форму выложите половину картофельных кружочков, затем распределите слой капусты с морковью и луком. Сверху добавьте оставшийся картофель.
Сверху полейте сливками или сметаной, добавив по желанию натертый сыр для румяной корочки.
Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40–50 минут до мягкости картофеля и золотистой корочки.
Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.
Полезные советы:
- Чтобы запеканка получилась более сочной, можно добавить немного бульона. Вместо сливок можно использовать молоко или кефир для легкости.
- Пробуйте это уютное блюдо, которое согреет в прохладные осенние дни и наполнит дом ароматами свежих овощей.