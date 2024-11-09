Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный рецепт

Запеканка «Харя» — это слоистое блюдо, в котором соединяются мягкий картофель и сочная капуста. Блюдо приправляют ароматными специями и запекают до золотистой корочки. Рецепт известен с дореволюционных времен: по легенде, его изобрел трактирщик Харитон Поликарпов. Отсюда и такое смешное название.

Ингредиенты

Картофель — 5–6 шт.

Белокочанная капуста — 500 г

Луковица — 1 шт. (средняя)

Морковь — 1 шт.

Зубчики чеснока — 3–4 шт.

Сметана высокой жирности или сливки — 200 мл

Сыр — 100 г (по желанию)

Приправы — по вкусу

Растительное масло — 2 ст. л. (пойдет на жарку)

Свежие травы — для украшения

Способ приготовления

Подготовьте картофель: очистите его, тонко нарежьте, будто на чипсы. Приправьте солью, перцем и любимыми специями.

Нашинкуйте капусту, обжарьте ее с мелко нарезанными морковкой и луком, пока они слегка не подрумянятся. Не забудьте поперчить и посолить.

В подходящую форму выложите половину картофельных кружочков, затем распределите слой капусты с морковью и луком. Сверху добавьте оставшийся картофель.

Сверху полейте сливками или сметаной, добавив по желанию натертый сыр для румяной корочки.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40–50 минут до мягкости картофеля и золотистой корочки.

Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.

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