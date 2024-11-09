Россия стала мировым лидером по росту потребления кофе

Россия активнее всех в мире нарастила потребление кофе — на 7,1% за год, до 5,1 млн мешков, или 306 тыс. тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Международной организации по кофе.

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Речь идет о 2022-2023 урожайном сезоне. Более того, за кофейный год (длится с 1 октября по 31 сентября) среди топ-10 потребителей напитка, которые сами не являются производителями, потребление нарастили только Россия и Франция (+1,6%). Остальные показали отрицательную динамику: США (-5,9%), Германия (-5,5%), Япония (-7,1%), Италия (-2,7%), Канада (-9,5%), Великобритания (-6,9%), Испания (-1,8%), Южная Корея (-5,3%).

Между тем все крупнейшие производители кофе увеличили потребление. Лидером стала Бразилия с приростом на 6,3%. Второе место занял Вьетнам, потребление кофе в котором выросло на 5,5%. Следом идут Колумбия и Таиланд с приростом на 4,4% и 4,1% соответственно.

Мировое потребление в кофейном сезоне 2022-2023 годов снизилось на 1,9% и составило 10,38 млн тонн.

Продажи кофе с собой в России в этом году подскочили на 14%. Популярнее всего такой формат напитков у молодого поколения.