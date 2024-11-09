$97.83-0.24105.45-0.12
Войти в почту

Комфортный ужин — картошка с беконом в духовке

Картошка с беконом в духовке — сытное блюдо, которое идеально впишется в концепцию ароматных ужинов. Если дома нет бекона, то можете заменить его кусочками сала.

Рецепт картошки с беконом в духовке
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Картофель — 6 шт.
  • Бекон — 6 полосок
  • Свежемолотый перец — на вкус
  • Соль — на вкус
  • Любимая приправа из зелени — на вкус
  • Масло — для смазывания

Способ приготовления

  1. Картофель промываем под проточной водой. Можно дополнительно пройтись по особо загрязненным местам губкой. Кожицу снимать не придется.
  2. Отвариваем до полуготовности — около 20 минут на сильном огне.
  3. Если картофель крупный, то разрезаем его на половинки. Обваливаем овощ в масле. После посыпаем пряностями и обматываем каждую картофелину полоской бекона.
  4. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около получаса.
Еда
Рецепт недели