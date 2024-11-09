Рецепт картошки с беконом в духовке

Комфортный ужин — картошка с беконом в духовке
Картошка с беконом в духовке — сытное блюдо, которое идеально впишется в концепцию ароматных ужинов. Если дома нет бекона, то можете заменить его кусочками сала.
Ингредиенты
- Картофель — 6 шт.
- Бекон — 6 полосок
- Свежемолотый перец — на вкус
- Соль — на вкус
- Любимая приправа из зелени — на вкус
- Масло — для смазывания
Способ приготовления
- Картофель промываем под проточной водой. Можно дополнительно пройтись по особо загрязненным местам губкой. Кожицу снимать не придется.
- Отвариваем до полуготовности — около 20 минут на сильном огне.
- Если картофель крупный, то разрезаем его на половинки. Обваливаем овощ в масле. После посыпаем пряностями и обматываем каждую картофелину полоской бекона.
- Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около получаса.