Рецепт картошки с беконом в духовке

Картошка с беконом в духовке — сытное блюдо, которое идеально впишется в концепцию ароматных ужинов. Если дома нет бекона, то можете заменить его кусочками сала.

Ингредиенты

Картофель — 6 шт.

Бекон — 6 полосок

Свежемолотый перец — на вкус

Соль — на вкус

Любимая приправа из зелени — на вкус

Масло — для смазывания

Способ приготовления