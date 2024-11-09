Уральские ученые продлили срок хранения сыра до полутора месяцев

Уральские ученые готовят настоящую революцию в производстве сыра. Они изобрели уникальный способ продлить срок хранения продуктов с помощью натуральных добавок, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

Рецепт этого рассола Собхи Ахмед Азаб Аль-Сухайми, профессор родом из Египта, разрабатывал вместе с коллегами из Южноуральского университета несколько лет. Уникальность его в том, что мягкий сыр, который в нем созревает, можно хранить в холодильнике полтора месяца вместо обычных пяти-семи дней.

В рассоле обитают уникальные бактерии. Они уничтожают споры плесени, и тем самым продлевают срок хранения продукта. При этом по вкусу такой сыр нисколько не уступает моцарелле, говорит ученый. А еще эти бактерии полезны для организма.

«Этот продукт содержит лактобациллы, это считается как пробиотик. Они хорошо влияют на пищеварение», – рассказал профессор кафедры «Технология и организация общественного питания» Института спорта, туризма и сервиса ЮУРГУ Собхи Ахмед Азаб Аль-Сухайми.

Бактерии, выращенные учеными из Челябинска, еще и убивают вредные микробы. Например, они очищают молоко, которое используют для приготовления сыра, от антибиотиков, ими часто лечат коров. Если производители возьмут на вооружение идеи уральских ученых, им больше не нужно будет добавлять в мягкие сыры консерванты, чтобы продлить небольшой срок хранения. И на прилавках, таким образом, появится абсолютно натуральный продукт.

«Чтобы поставить производство на поток, нужно получить патент. Мы над этим работаем», – сообщил заведующий кафедрой «Технология и организация общественного питания» Института спорта, туризма и сервиса ЮУРГУ Абдували Тошев.

Результаты работы уральских ученых опубликованы в престижных международных научных журналах. Их разработки уже заинтересовали производителей сыров.