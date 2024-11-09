Три продукта, которые нельзя ставить в микроволновку: последует взрыв

Микроволновые печи сильно облегчают жизнь многим людям. Однако не все продукты можно ставить в них, ведь в противном случае может произойти взрыв.

Сосиски. Этот популярный продукт не подходит для СВЧ-печи. Однако есть условие — если у изделия есть целая оболочка. Если вы снимете пленку или сделаете на ней надрез, то сосиски могут и не взорваться.

Этот популярный продукт не подходит для СВЧ-печи. Однако есть условие — если у изделия есть целая оболочка. Если вы снимете пленку или сделаете на ней надрез, то сосиски могут и не взорваться. Сардельки. Они тоже имеют оболочку как у сосисок. Вы безопасно разогреете изделие, если снимете с них оболочку.

Они тоже имеют оболочку как у сосисок. Вы безопасно разогреете изделие, если снимете с них оболочку. Яйца. Не кладите их в микроволновку, поскольку яйцо может лопнуть и испачкать внутренние стенки устройства. При этом взрыв может быть такой силой, что выбьет дверцу микроволновки.