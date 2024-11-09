Пять рецептов закусок из баклажанов на любой вкус

Баклажан — идеальный овощ для закусок, и благодаря разнообразию рецептов можно готовить из него что-то новое каждую неделю. Мы собрали пять рецептов, которые разнообразят ваш стол: от простых до изысканных. Вот они:

изысканная закуска из баклажанов с орехами по-грузински — потрясающий вариант для праздника;

рулетики с чесноком — вкусно и красиво, можно подать гостям, нагрянувшим в ваш дом неожиданно;

очень простой рецепт баклажанов в духовке — подойдет на каждый день;

баклажаны с помидорами в духовке — если классический вариант показался вам слишком скучным;

закуска из баклажанов в духовке — разнообразьте блюдо чесноком и сыром.

Баклажаны с орехами по-грузински

Сочная закуска с начинкой из ореховой пасты, чеснока и пряностей. Яркий ореховый вкус и пикантные нотки делают это блюдо запоминающимся.

Баклажаны нарезают ломтиками, солят и оставляют, чтобы ушла горечь. Затем обжаривают до румяности, убирая лишнее масло. Для начинки обжаренные грецкие орехи измельчают с чесноком, петрушкой и черным перцем, затем смешивают со сметаной и уксусом. На каждый ломтик баклажана выкладывают начинку, сворачивают рулетом и украшают гранатовыми зернами и зеленью.

Рулетики из баклажанов с чесноком

Прекрасное сочетание вкусов и ароматов и хороший вариант для праздника — делимся необычным рецептом из баклажанов.

Баклажаны нарезают ломтиками, солят и оставляют на 20 минут, затем промывают, обсушивают и обжаривают до золотистой корочки. Начинку готовят, смешивая натертые чеснок и сыр с майонезом. Эту смесь наносят на баклажаны, сворачивают ломтики рулетом и закрепляют зубочистками. Подают, посыпав зеленью.

Простые баклажаны в духовке

Легкий способ приготовления — баклажаны запекаются в духовке, сохраняя свой натуральный вкус. Идеально подходит как гарнир к любому блюду.

Баклажаны нарезают, слегка солят и замачивают в воде для устранения горечи, затем промывают и обсушивают. Смазывают смесью оливкового масла с чесноком и специями, выкладывают на противень. По желанию добавляют нарезанные томаты или сыр. Запекают 20-25 минут при температуре в 200 градусов до мягкости и золотистого цвета. Перед подачей можно посыпать зеленью, добавить лимонный сок или подать с йогуртовым соусом.

Баклажаны с помидорами в духовке

Если хотите разнообразить предыдущий рецепт, добавьте к баклажанам помидоры.

Баклажаны нарезают кружочками, замачивают в соленой воде, промывают и обсушивают. Помидоры нарезают кружочками или половинками, если это черри. Заправка готовится из оливкового масла с чесноком, солью и перцем. Баклажаны выкладывают на противень, смазывают масляной смесью, затем добавляют слой помидоров и чередуют слои. Запекают при 180 градусах около получаса, за 5 минут до готовности добавляют сыр. Подают с зеленью и, по желанию, со специями для усиления вкуса.

Баклажаны с сыром, помидорами и чесноком

Запеченные баклажаны с тертым сыром и чесноком — сытное, ароматное блюдо с румяной сырной корочкой. От предыдущего рецепта отличается формой подачи и майонезом в составе.

Нарежьте баклажаны и томаты кружочками. Выложите баклажаны на противень и запеките их 20 минут; добавьте томаты и запекайте еще 10 минут. В отдельной миске смешайте майонез, измельченный чеснок и натертый сыр. Для сборки закуски уложите продукты слоями: сначала запеченный баклажан, затем кружок томата, сверху нанесите немного майонезной смеси.