Быстрый и вкусный салат для гостей

По словам престижных поваров, в салате должно быть не более четырех-пяти ингредиентов, иначе получится вкусовая свалка. Поэтому можно приготовить простой салат, на который уйдет буквально четыре минуты.

Вам понадобится сырая морковь, кукуруза, сыр и копченая колбаса. Морковь почистите и нарежьте полосками, как на корейскую морковку. Полосками нарежьте колбасу, сняв с нее оболочку, и сыр. Добавьте банку консервированной кукурузы. Посолите и поперчите.

Для пикантности в салат можно выдавить зубчик чеснока. Заправьте салат майонезом и украсьте блюдо веточкой петрушки.