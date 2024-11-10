Рецепт: цезарь с курицей и маслинами

Новогодняя классика с изюминкой — цезарь с курицей и маслинами
Пожалуй, на каждом новогоднем столе можно встретить это популярное блюдо. Если классическая версия цезаря с курицей приелась, то предлагаем добавить в него необычный ингредиент — маслины.
Ингредиенты
- Филе куриное — 2 шт.
- Черри — 260 г
- Маслины — половина банки
- Ромен в горшочке — 1 шт.
- Сыр — 90 г
- Сухарики — несколько ломтиков хлеба
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль — щепотка
- Майонез — для заправки
Способ приготовления
- Вареную курицу измельчаем на кусочки среднего размера.
- Томаты и маслины режем на четвертинки.
- Дно салатника выстилаем несколькими листьями ромена. Сверху высыпаем измельченные ингредиенты. Сюда же добавляем оставшиеся кусочки зелени. Предварительно нарежьте их на желаемые кусочки.
- Чеснок измельчаем и высыпаем к майонезу.
- Натираем сыр и посыпаем им заправленный салат. Остается только засыпать цезарь с курицей и маслинами сухариками. Вы можете взять готовые или подсушить ломтики белого хлеба самостоятельно.
На горячее советуем приготовить картошку с беконом в духовке. Это блюдо порадует не только вкусом, но и легкостью приготовления.