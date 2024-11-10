Рецепт: цезарь с курицей и маслинами

Пожалуй, на каждом новогоднем столе можно встретить это популярное блюдо. Если классическая версия цезаря с курицей приелась, то предлагаем добавить в него необычный ингредиент — маслины.

Ингредиенты

Филе куриное — 2 шт.

Черри — 260 г

Маслины — половина банки

Ромен в горшочке — 1 шт.

Сыр — 90 г

Сухарики — несколько ломтиков хлеба

Чеснок — 3 зубчика

Соль — щепотка

Майонез — для заправки

Способ приготовления

Вареную курицу измельчаем на кусочки среднего размера. Томаты и маслины режем на четвертинки. Дно салатника выстилаем несколькими листьями ромена. Сверху высыпаем измельченные ингредиенты. Сюда же добавляем оставшиеся кусочки зелени. Предварительно нарежьте их на желаемые кусочки. Чеснок измельчаем и высыпаем к майонезу. Натираем сыр и посыпаем им заправленный салат. Остается только засыпать цезарь с курицей и маслинами сухариками. Вы можете взять готовые или подсушить ломтики белого хлеба самостоятельно.

На горячее советуем приготовить картошку с беконом в духовке. Это блюдо порадует не только вкусом, но и легкостью приготовления.