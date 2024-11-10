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Новогодняя классика с изюминкой — цезарь с курицей и маслинами

Пожалуй, на каждом новогоднем столе можно встретить это популярное блюдо. Если классическая версия цезаря с курицей приелась, то предлагаем добавить в него необычный ингредиент — маслины.

Рецепт: цезарь с курицей и маслинами
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Филе куриное — 2 шт.
  • Черри — 260 г
  • Маслины — половина банки
  • Ромен в горшочке — 1 шт.
  • Сыр — 90 г
  • Сухарики — несколько ломтиков хлеба
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль — щепотка
  • Майонез — для заправки

Способ приготовления

  1. Вареную курицу измельчаем на кусочки среднего размера.
  2. Томаты и маслины режем на четвертинки.
  3. Дно салатника выстилаем несколькими листьями ромена. Сверху высыпаем измельченные ингредиенты. Сюда же добавляем оставшиеся кусочки зелени. Предварительно нарежьте их на желаемые кусочки.
  4. Чеснок измельчаем и высыпаем к майонезу.
  5. Натираем сыр и посыпаем им заправленный салат. Остается только засыпать цезарь с курицей и маслинами сухариками. Вы можете взять готовые или подсушить ломтики белого хлеба самостоятельно.

На горячее советуем приготовить картошку с беконом в духовке. Это блюдо порадует не только вкусом, но и легкостью приготовления.

Еда
Новогодний стол