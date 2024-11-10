Аппетитный новогодний салат из трех ингредиентов

Если вы уже испробовали все привычные блюда на новогоднем столе и хотите попробовать что-то новое, приготовьте этот оригинальный салат из трех ингредиентов. Блюдо не только удивит своим необычным вкусом, но и станет настоящим украшением праздника.

Ингредиенты

Сервелат — половина палки

Сыр — 200 г

Томаты — 3 шт.

Майонез — для заправки

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