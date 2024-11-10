Рецепт: ленивые пельмени за десять минут

На классические пельмени обычно уходит много времени, если у вас его нет, попробуйте приготовить «ленивый» вариант. Вам не придется тратить несколько часов на замешивание теста и лепку.

Возьмите 350 г фарша, стакан муки, 150 мл воды, два яйца, соль и перец по вкусу.

Яйца взбейте с солью и водой с помощью венчика. Постепенно добавляйте просеянную муку. Тесто должно быть густоватым по консистенции. Добавьте к нему любой фарш и замешайте.

Вскипятите воду, добавьте соль и с помощью чайной ложки выкладывайте тесто в кастрюлю. Мешайте пельмени пока они не всплывут. После повторного кипения варите их 10 минут.

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