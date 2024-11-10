Омлет с овощами и пряностями: идеальный завтрак за 15 минут

Омлет — это классический завтрак, который легко приготовить. Но если добавить в него немного свежих овощей, ароматных пряностей и необычные начинки, он превращается в оригинальное и сытное блюдо. Этот рецепт подарит яркие вкусы и энергию на весь день!

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Молоко — 50 мл (около 3 ст. ложек)

Помидоры черри — 5–6 шт.

Шпинат или рукола — горсть

Красный болгарский перец — ¼ шт.

Лук-шалот — 1 шт. (можно заменить зеленым луком)

Мягкий козий сыр или фета — 50 г

Свежий базилик или кинза — 2–3 листочка (по желанию)

Сливочное масло — 1 ст. ложка

Соль, черный перец, сушеный орегано — по вкусу

Куркума или паприка — щепотка (по желанию для цвета и аромата)

Пошаговый рецепт

Помидоры черри разрежьте пополам, болгарский перец нарежьте небольшими кубиками, а лук-шалот — тонкими кольцами. Шпинат или руколу порвите руками на небольшие кусочки. Мягкий сыр порежьте на мелкие кусочки или разомните вилкой. В отдельной миске слегка взбейте яйца с молоком. Добавьте щепотку соли, черного перца и сушеного орегано. Если хотите более яркий цвет омлета, добавьте немного куркумы или паприки — они придадут омлету теплый оттенок и легкий пряный аромат. На разогретую сковороду положите сливочное масло и растопите его на среднем огне. Добавьте лук-шалот и обжаривайте до мягкости. Затем добавьте болгарский перец и готовьте еще 2–3 минуты, пока он слегка не размягчится. В конце добавьте помидоры черри и шпинат (или руколу), обжаривайте, пока зелень не начнет увядать. Уменьшите огонь до слабого и аккуратно влейте яичную смесь поверх овощей. Дайте ей немного схватиться по краям, а затем с помощью лопатки аккуратно перемешайте омлет, чтобы он готовился равномерно и оставался воздушным. Когда омлет начнет густеть, посыпьте его кусочками козьего сыра или феты. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне еще 2–3 минуты, пока сыр не начнет плавиться, а омлет полностью не схватится. Готовый омлет аккуратно переложите на тарелку, посыпьте свежими листочками базилика или кинзы для яркого вкусового акцента.

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