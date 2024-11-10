Рецепт: легкий салат с тунцом

Часто праздничное меню пестрит жирными и тяжелыми блюдами. Предлагаем освежить стол, подав гостям легкий новогодний салат с тунцом. Для его приготовления понадобится немного времени и продуктов.

Ингредиенты:

банка тунца — 1 шт.;

колючий огурчик — 3 шт.;

морковка — 1 шт.;

сельдерей — 1 стебель;

сливочный сыр — 1 столовая ложка;

черный перец;

соль.

Способ приготовления: