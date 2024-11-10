Рецепт: легкий салат с тунцом

Свежий новогодний салат с тунцом из 5 ингредиентов
Часто праздничное меню пестрит жирными и тяжелыми блюдами. Предлагаем освежить стол, подав гостям легкий новогодний салат с тунцом. Для его приготовления понадобится немного времени и продуктов.
Ингредиенты:
- банка тунца — 1 шт.;
- колючий огурчик — 3 шт.;
- морковка — 1 шт.;
- сельдерей — 1 стебель;
- сливочный сыр — 1 столовая ложка;
- черный перец;
- соль.
Способ приготовления:
- Огурец, сельдерей и морковку нарезаем на кубики. Старайтесь сделать их маленькими.
- Тунец измельчаем вилкой и добавляем к овощам.
- Готовый салат поливаем соком, оставшимся в банке из-под рыбы. После — специи и сливочный сыр. Приятного аппетита!