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Свежий новогодний салат с тунцом из 5 ингредиентов

Часто праздничное меню пестрит жирными и тяжелыми блюдами. Предлагаем освежить стол, подав гостям легкий новогодний салат с тунцом. Для его приготовления понадобится немного времени и продуктов.

Рецепт: легкий салат с тунцом
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • банка тунца — 1 шт.;
  • колючий огурчик — 3 шт.;
  • морковка — 1 шт.;
  • сельдерей — 1 стебель;
  • сливочный сыр — 1 столовая ложка;
  • черный перец;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Огурец, сельдерей и морковку нарезаем на кубики. Старайтесь сделать их маленькими.
  2. Тунец измельчаем вилкой и добавляем к овощам.
  3. Готовый салат поливаем соком, оставшимся в банке из-под рыбы. После — специи и сливочный сыр. Приятного аппетита!

Еда