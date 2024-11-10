Рецепт для похудения: минтай вареный

Филе минтая можно приготовить быстро и легко. В рыбе сохранится вкус, питательные вещества, и она не навредит фигуре — всего 67 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 300 г минтая, пучок петрушки, соль и оливковое масло по вкусу, две чайные ложки лимонного сока.

Филе минтая промойте и просушите. Положите его в миску, полейте соком лимона и маслом, посыпьте измельченной петрушкой и приправьте щепоткой соли.

Поставьте кастрюлю подходящего размера, заполненную наполовину водой, на огонь. Когда вода закипит, поставьте на кастрюлю с минтаем. Варите так 15 минут, после чего снимите с плиты рыбу и подавайте на стол. Блюдо готово!

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