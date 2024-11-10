Три способа спасти пересоленный салат

Если до застолья остались считаные минуты, а вы пересолили салат, не выбрасывайте его. Блюдо еще можно спасти. Этими лайфхаками пользуются опытные хозяйки.

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Если рецепт позволяет, вы можете добавить в салат содержащие крахмал продукты. Речь идет о рисе или картофеле. Они впитают лишнюю соль. Кроме того, ее можно «подавить» с помощью лимонного сока, яблочного или винного уксуса.

Если пересолен салат из свежих овощей с масляной заправкой, промойте его под проточной водой и добавьте масла. Это никак не отразится на вкусе.

Если в вашем салате есть отварные овощи и колбаса, но вы еще не добавили в него майонез, замените его густой сметаной. Некоторые хозяйки считают, что сахар помогает поглотить соль, однако это подходит не для каждого салата.

Есть еще два способа спасти пересоленный салат: добавить в него жирные продукты — авокадо, соус на основе сливок или творожный сыр, а также добавить в него свежий огурец или пару вареных яиц.

Ранее сообщалось, что у любой хозяйки борщ должен получаться не только наваристым и вкусным, но и с насыщенным цветом. Для этого важно соблюдать несколько простых правил.