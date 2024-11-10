Рецепт соленой скумбрии

Солить рыбу дома хорошо тем, что можно подобрать нужное количество специй и других ингредиентов. Повар Юлия Архипова поделилась рецептом засолки скумбрии.

© РИА Новости

Для приготовления выберите рыбу с целой тушкой и блестящей кожицей. Проверьте, чтобы глаза не были мутными и не имели пятен. Подойдет и свежемороженная скумбрия.

Возьмите четыре тушки, две луковицы, две чайные ложки соли, 1,5 чайной ложки сахара, чайную ложку прованских трав, 0,5 чайной ложки черного перца, два бутона гвоздики и два лавровых листика.

Рыбу почистите и нарежьте мелкими порционными кусочками. Смешайте в миске соль, сахар, травы, перец и измельченную гвоздику.

Лук нарежьте кольцами и полукольцами. Выложите на дно емкости для засолки лавровый лист, лук, посыпьте все смесью специй, а следом положите слой рыбы и так далее.

Закройте банку и уберите в холодильник на час. Через час банку переверните и оставьте в холодильнике еще на час, передают «Белновости».

Ранее NEWS.ru рассказывал, что многие помнят манник еще с советского времени. Сейчас хозяйки редко готовят это блюдо, хотя оно получается вкусным и простым. Готовится по принципу «3 стакана».